Episodul din cariera Simonei Halep în care Darren Cahill s-a considerat idiot. „Dacă vrei să mă concediezi acum...”

Australianul Darren Cahill, 59 de ani, a fost invitat la podcastul „Tennis Insider Club”, găzduit de Caroline Garcia (31 de ani), unde a vorbit, printre altele, despre colaborarea specială pe care a avut-o cu Simona Halep (33 de ani). El a dezvăluit că, pe când o antrena pe româncă, a trăit „cea mai grea experiență ca antenor", după finala de la Roland Garros 2017, pe care Simona a pierdut-o în fața Jelenei Ostapenko.

„Ca să descriu ce a reușit ea să obțină este dificil pentru că probabil va rămâne în istorie ca cea mai bună tenismenă a României, poate chiar cea mai bună atletă a României. Îl au pe Năstase care a fost numărul 1 în lume, dar nu la fel de mult ca Simona, însă Simona a câștigat Wimbledon-ul în fața probabil a celei mai mari tenismene din istorie, Serena Williams”, a spus Cahill.

Australianul afirmă că a încercat să schimbe stilul Simonei, pentru a o ajuta să câștige mai ușor punctele, în condițiile în care nu avea un serviciu impresionant.

„Tenisul nu a fost ușor de jucat pentru Simona. Tu (n.r. - Caroline Garcia este condusă cu 7-2 de Halep la meciurile directe) ai jucat împotriva ei de multe ori, ai câștigat cu ea, ai pierdut de asemenea, dar știai că intri pe teren și va fi o bătălie. Trebuia să te lupți pentru orice punct. Avea acea mentalitate de luptătoare care era remarcabilă pentru că, încă de când era la juniori, nu avea multă putere, nu câștiga puncte ușor, nu avea un serviciu puternic. Nu-i plăcea să vină la fileu, nu-i plăcea să joace scurte. Îi plăcea doar să alerge și să se lupte.

Când am început să lucrez cu ea a trebuit să găsim soluții pentru a-i face viața mai ușoară pe teren pentru că altfel te suprasoliciți. Are un record incredibil dacă nu mă înșel, a petrecut cinci sau șase ani în Top 5 fără să iasă de acolo. Dar există presiunea venită din România, acolo este o sportivă de cel mai înalt profil. Toată lumea o voia pe locul 1 WTA, toată lumea voia de la ea un turneu major. A fost atât de aproape de mai multe ori. A suferit câteva înfrângeri dureroase în turneele de Grand Slam, la Roland Garros, cu Ostapenko, unde avea set și break. Acea înfrângere a fost devastatoare.

Eram o persoană cu experiență în echipă. Juca pentru primul ei titlu de Grand Slam, putea ajunge numărul 1 dacă se impunea în acea finală. Presiunea oamenilor din România era enormă, puteai s-o simți. A fost intens. Știai că e destinată să câștige un titlu de Grand Slam, dar nu știi niciodată... Am decis atunci că voi fi pozitiv, pentru că eram cel mai în vârstă din echipă, cel mai experimentat. Aveam de gând 'să-i vând' povești pozitive: „Simo, totul e bine, vom ajunge acolo, continuăm să luptăm, revenim pe teren, continuăm să-ți creștem jocul, zâmbește și hai să ne bucurăm de tenis”.

Era stilul greșit pentru ea pentru că suferea în interior. Nu arătam niciun pic de empatie. Nu sufeream alături de ea. Sufeream, dar nu o arătam. Eu eram pozitiv, iar ea voia să mă simt mizerabil așa cum se simțea ea. Dar e adevărat, fiindcă suferința cere suferință în momentele dificile. Atunci nu voia decât să mă vadă și pe mine simțindu-mă la fel de rău precum se simțea ea", a mai spus Darren Cahill, dând de înțeles că Simona era o persoană sensibilă, dar și introvetită. Halep îi cerea, de fapt, o îmbrățișare și să-l vadă că suferă alături de ea.

Lecția primită de la româncă

Darren Cahill a continuat să vorbească despre acea perioadă dificilă și să admită că a greșit în abordarea pe care a avut-o cu Simona Halep.

„În următoarele șase săptămâni eu eram super-pozitiv și credeam că fac ce trebuie ca lider al echipei. Dar de fapt se adâncea într-o gaură, a suferit câteva înfrângeri dificile. Putea ajunge numărul 1 de câteva ori, n-a reușit. Apoi a jucat cu Sharapova în primul tur la US Open, un meci uriaș pe care l-a pierdut. A jucat destul de bine, iar după meci a venit la mine să discutăm despre meci, avea lacrimi în ochi. M-a întrebat cum a jucat.

Eu am început să vorbesc despre aspectele tehnice... un idiot. Nu voia să audă asta. S-a ridicat, eu eram la mijlocul unei propoziții, și a plecat plângând. Teo Cercel, preparatorul fizic, mergea după Simona în vestiar și a trecut pe lângă mine, s-a uitat la mine și mi-a făcut semn să mă opresc. A venit apoi la mine și mi-a spus "Ascultă, știu ce încerci să faci, dar câteodată ești prea dur cu ea. E o fată tânără, nimeni nu se aștepta să fie o tenismenă atât de bună, face o treabă grozavă, poate că uneori doar trebui s-o îmbrățișezi și să-i spui c-o iubești”.

A doua zi am văzut-o și i-am spus-o. Ultimele opt săptămâni sunt din cauza mea. Am făcut o mare greșeală. Știu că suferi, și eu sufăr, dar pe interior, am început să plâng și am îmbrățișat-o. A început și ea să plângă și mi-a zis că aștepta îmbrățișarea asta de trei luni. I-am zis dacă vrei să mă concediezi acum... Bine, voi pleca. A zis nu, e ok. Două săptămâni mai târziu, pleacă în Asia, joacă cu Sharapova și o bate. Toată presiunea fusese ridicată de pe umeri și se putea bucura din nou de tenis. Nu acela era stilul meu de a antrena, dar m-a învățat o lecție importantă", a mai declarat actualul antrenor al lui Sinner.

Darren Cahill a condus-o pe Simona Halep până pe locul 1 WTA, poziție pe care a petrecut 64 de săptămâni, dar și spre primul titlul de Grand Slam al carierei, obținut la Roland Garros 2018. Colaborarea a fost întrerupă definitiv în 2021 (a fost întreruptă temporar și în 2019),