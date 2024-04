Simona Halep, cerută în Hall of Fame. Cine face propunerea de a fi inclusă în galeria celebrităților

Simona Halep a revenit în circuit, după ce suspendarea de patru ani pentru dopaj i-a fost redusă de TAS la 9 luni. Jucătoarea de 32 de ani, aflată pe locul 1.143 WTA după ce a obținut 10 puncte în turneul de la Miami, a primit o caracterizare pozitivă de la Darren Cahill, fostul ei antrenor.

Australianul a vorbit, într-un interviu acordat pentru Digi Sport, despre tăria mentală de care a dat dovadă Simona, despre faptul că a avut puterea să-și demonstreze nevinovăția, dar și despre viitorul ei. „Nu pot să o acuz că a mers să joace la Miami. Când stai în afara circuitului timp de 18 luni, simți că ar trebui să fii și tu acolo. Apare stresul, apare anxietatea, îți pui întrebarea dacă vei mai putea juca vreodată. Nu îmi pot imagina prin ce a trecut.

Am vorbit de multe ori despre tăria ei mentală, despre abilitatea de a se ridica de la pământ când i se întâmplă ceva rău. După câte o înfrângere dureroasă, a doua zi Simona venea și spunea să reluăm antrenamentele. Își propunea să devină mai bună, să aibă o nouă șansă. A avut mereu această abordare pozitivă asupra carierei sale”, și-a început pledoaria Darren Cahill, antrenorul cu care Simona Halep a obținut cele mai bune rezultate.

Simona își poate ține acum capul ridicat

Instructorul australian e convins că fosta sa elevă ar trebui să ajungă în Hall of Fame (galeria celebrităților, în care sunt incluse persoanele cu cele mai notabile realizări dintr-un anumit domeniu de activitate). „Când nu poți ieși pe teren, când ești suspendată din turnee, poate deveni incredibil de dificil din punct de vedere mental. Nu atât din punct de vedere fizic, cât mai ales mental. Este o decizie care influențează o viață. Din punctul meu de vedere, este o jucătoare care ar trebui să ajungă în Hall of Fame. Are două titluri de Grand Slam, doi ani încheiați pe locul 1 în lume. E o jucătoare incredibilă. O persoană extraordinară în afara terenului. Din toate acestea cred că ar trebui să fie în Hall of Fame.

Dacă rămânea cu suspendarea, asta nu ar mai fi fost o opțiune. E o imagine cu care rămâi pe viață. Acum a putut să își curețe imaginea. Adevărul a ieșit la iveală. Își poate ține capul ridicat, să meargă cu încredere la fiecare turneu, la fiecare restaurant sau aeroport. Își poate continua viața așa cum merită“, a declarat Darren Cahill pentru Digi Sport.

A pus-o în legătură cu actualul antrenor, Carlos Martinez

Antrenorul a dezvăluit și cum a ajuns Simona Halep să lucreze alături de spaniolul Carlos Martinez, cu care românca a început deja pregătirea pentru sezonul de zgură. Deși colaborarea cu ibericul a început efectiv de puțină vreme, discuțiile între cei doi au debutat încă din 2023, când jucătoarea nu aflase încă dacă va avea succes în demersul de la TAS.

Informația a fost dezvăluită tot de Darren Cahill, cel care i-a pus în legătură pe cei doi. „Am discutat cu Carlos de vreo 4-5 luni. Este unul dintre cei mai respectați antrenori din circuit. A avut o mulțime de oferte să revină și să antreneze alte jucătoare. A ales să aștepte pentru că a crezut în Simona. A vrut să vadă care e decizia finală în cazul ei, dacă poate sau nu să revină. Și pentru el este o provocare”, a spus Cahill pentru Digi Sport.

Martinez, o alegere bună

Cahill îl cunoaște bine pe Martinez și consideră că Halep ar putea reînnoda șirul succeselor alături de antrenorul spaniol. „Cred că este un tip răbdător. Spaniolii sunt foarte disciplinați în modul de abordare a jocului. Asta i se potrivește Simonei. Vor avea nevoie de timp pentru a se obișnui. Vor avea câteva săptămâni după turneul de la Miami. Dacă va exista o legătură puternică, asta vom vedea în următoarele turnee. Am mare încredere că vor lucra bine împreună. E o alegere bună”, a mai spus Cahill.