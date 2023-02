Emma Răducanu, prăbușită în topul WTA. McEnroe și Wilander, sfaturi pentru britanica de origine română

Emma Răducanu, a uitmit lumea tenisului după ce a câștigat de o manieră impresionantă US Open. A urmat un an 2022 dezastruos britanica de origine română, care s-a văzut și în poziția din clasamentul mondial: locul 80 WTA.

Prăbușirea ei a fost comentată de John McEnroe și Mats Wilander, care au încercat să-I dea sfaturi. Fostul mare jucător american a spus: „Trebuie să înțelegem că un trofeu de Mare Șlem nu se câștigă printr-un noroc. Ea este o jucătoare valoroasă și poate reveni la cel mai înalt nivel”, a spus americanul. La rândul său, Mats Wilander a vorbit despre situația complicată în care se află Emma Răducanu.

„Cred că are un tenis care o poate duce la un nivel ridicat. Are un an și jumătate de când a câștigat US Open. Efectele după acea victorie s-au dus, atât cele pozitive, cât și cele negative, apărute pentru că nu a mai câștigat alt turneu. Emma are 20 de ani acum. Este o jucătoare completă, iar pentru mine are șansa de a obține rezultate bune.

Emma nu a găsit modul de a juca tenis. Fiecare trebuie să-și găsească un stil, o identitate. Nu știu dacă Emma trebuie să joace agresiv sau să se joace altfel. La US Open a jucat foarte bine. Dar nu știu dacă a câștigat pentru că era agresivă sau pentru că nu face greșeli. Ea juca agresiv și nici nu greșea. Dar e imposibil să joci așa.

Cred că așteptăm să-și găsească stilul de joc. Ar trebui să lovească puternic cu forehand-ul sau cu backhand-ul? Ar trebui să încerce să servească puternic sau cu efect? Ar trebui să vină la fileu? Nu cred că a găsit un stil de joc. Asta va fi cheia. Nu e ușor să lucrezi din greu când îți cauți identitatea.

Trebuie să-și găsească un anrenor

Și cred că trebuie să găsească un antrenor. Să spună «Gata, am un antrenor bun acum». Și trebuie să-i dea măcar 2 ani. Să găsească modul în care vrea să joace și să găsească un antrenor care s-o facă să joace așa cum vrea. Nu e ușor. Și nu cred că știe 100% ce trebuie să facă”, a spus Mats Wilander, conform gsp.

Emma Răducanu va revenii în circuit la finalul acestei luni, la Austin. Anul acesta ea a fost eliminată în turul II de la Australian Open de Coco Gauff.