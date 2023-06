Emma Răducanu dezvăluie că uneori își dorește să nu fi câștigat niciodată US Open

Emma Răducanu a vorbit despre efortul fizic și psihic pe care l-a făcut pentru a câștiga US Open. Eforturile au marcat-o atât de mult încât spune că se gândește uneori că și-ar dori să nu fi câștigat niciodată US Open.

Jucătoarea în vârstă de 20 de ani a obținut un titlu la US Open 2021, când a devenit prima jucătoare venită din calificări care a câștigat turneul de Grand Slam. Răducanu a suferit o serie de accidentări de atunci și este în prezent pe tușă, după o operație la încheietura mâinii și la mână. „M-am luptat cu durerea fizică, dar și partea mentală a fost foarte dificilă pentru mine”, a spus ea.

Vorbind pentru The Times, britanica a adăugat: „Întotdeauna vreau să prezint cea mai bună versiune a mea, sau să mă străduiesc să fac asta, dar știam că nu pot".

Răducanu s-a despărțit de antrenorul Sebastian Sachs, al cincilea ei antrenor în mai puțin de doi ani, în luna iunie. Ea a jucat doar 10 meciuri în circuitul WTA în 2023, câștigând doar cinci, trei dintre aceste victorii fiind obținute la Indian Wells. „Îmi atașez foarte mult valoarea de sine de realizările mele. Dacă aș pierde un meci aș fi foarte deprimată, aș avea o zi de doliu, uitându-mă literalmente la perete. Simt lucrurile atât de pasional și intens”, a mai spus ea, potrivit BBC.

De pe locul 10, pe 128

Răducanu nu a cedat niciun set în drumul spre victoria de la US Open de la New York, când a învins-o în finală pe Leylah Fernandez cu 6-4 6-3. Dar de atunci nu a mai trecut de turul al doilea la un Grand Slam, iar clasamentul ei a scăzut de pe locul 10 în iulie 2022 pe locul 128. Ea a ratat ediția din acest an a Openului Franței și va lipsi și de la Wimbledon, după ce a suferit operații minore la gleznă și la mâini. „Acel moment de pe teren, când sărbătoream (victoria de la US Open, n.r.), am fost ca și cum aș schimba literalmente orice luptă din lume pentru acest moment. Orice poate veni în calea mea, voi accepta pentru ceea ce am acum, pentru că acesta este cel mai bun lucru din lume. Mi-am promis asta, pe teren, în acea zi” , a spus Emma Răducanu.

„Aș fi vrut să nu fi cîștigat US Open”

„De atunci am avut multe eșecuri, unul după altul. Sunt rezistentă, toleranța mea este mare, dar nu este ușor. Și uneori mă gândesc: Aș fi vrut să nu fi câștigat US Open, aș fi vrut să nu se fi întâmplat asta. Apoi îmi spun: amintește-ți acel sentiment, amintește-ți acea promisiune, pentru că a fost complet pură”, a mai relatat ea.

Răducanu, care a semnat o serie de contracte comerciale după victoria de la US Open, a declarat că „a trebuit să se maturizeze foarte repede” de când a devenit celebră, deoarece a fost „extrem de naivă”. „Ceea ce am realizat în ultimii doi ani, turneul și tot ceea ce vine cu el, nu este un spațiu foarte plăcut, de încredere și sigur. Trebuie să fii în gardă, pentru că există o mulțime de rechini acolo. Cred că oamenii din industrie, mai ales în cazul meu, pentru că aveam 19 ani, acum am 20, mă văd ca pe o pușculiță. A fost dificil să navighez. M-am ars de câteva ori. Am învățat să-mi păstrez cercul cât mai mic posibil”, a adăugat ea.