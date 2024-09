Elisabeta Lipă lasă sportul pentru politică. Luptă pentru un post în Parlament pe listele PSD

Elisabeta Lipă ar intenționa să candideze la alegerile parlamentare din 1 decembrie pentru a prinde un loc la Senat sau la Camera Deputaților, pe listele PSD. De altfel, președintele partidului, Marcel Ciolacu confirmat: „Nu am avut cu dânsa o discuție în acest sens. Va fi pe listele Partidului Social Democrat. Doamna Lipă e una dintre emblemele sportului românesc, o suceveancă”.

Șefa sportului românesc este foarte bine văzută în rândul liderilor partidului, în urmă cu o lună, devenind vicepreședintă PSD pe probleme de sport, un post nou în organigramă, special înființat pentru a o coopta pe fosta mare canotoare în conducerea partidului.

Elisabeta Lipă are, la ora actuală, trei poziții în conducerea sportului românesc: este președinta ANS, președinta Federației de Canotaj și vicepreședinta COSR. La prima dintre ele ar urma însă să renunțe în săptămânile următoare în tentativa de a intra în Parlament, scrie gsp.ro.

Lipă ar urma să candideze pe listele de la Botoșani sau Suceava

Aflată pe un imens val de popularitate după ce a fost conducătoarea delegației României la Jocurile Olimpice de la Paris, unde țara noastră a întrecut toate așteptările, cea mai mare canotoare a secolului XX ar urma să intre în cursa politică pe listele PSD de la Botoșani sau Suceava. Ba chiar există discuții pentru a candida la București.

”Intru în această competiție politică pentru că doar prin implicare putem schimba lucrurile în bine. Am găsit toată susținerea domnului Ciolacu, care știe că sunt o persoană incomodă. Am ieșit pe ușă, am intrat pe geam”, a declarat Elisabeta Lipă în congresul PSD din luna august.