România, locul 20 în clasamentul pe naţiuni la Jocurile Olimpice. Elisabeta Lipă: Este o performanţă mare

România a reuşit o performanţă mare ocupând în acest moment locul 20 în clasamentul pe naţiuni la Jocurile Olimpice, a anunțat preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, la evenimentul de închidere al Casei României de la Paris.

„Când am plecat de acasă am zis că îmi doresc ca România să scape de acel loc 46. Şi iată că astăzi ne bucurăm că suntem pe locul 20. Este o performanţă mare pentru România şi se datorează doar sportivilor noştri, tehnicienilor, muncii lor, muncii federaţiilor care au stat în spatele lor ca să le asigure tot ce au nevoie. Felicitări sportivilor pentru felul în care v aţi reprezentat ţara. Mi-e foarte greu să mă despart de cele cinci cercuri olimpice. Poate surpriza va venit de la atletism, unde sportivele noastre vor încheia mâine, de ce nu, cu o medalie. Ar fi extraordinar de frumos. Le doresc succes”, a transmis Elisabeta Lipă, potrivit Agerpres.

De asemenea, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, susține că este prima oară după Sydney 2000 când România are o creştere importantă a numărului de medalii.

„Încă de la Sydney 2000 sportul românesc a avut o curbă descendentă. În 2020 la Tokyo, am spus că ăsta va fi pragul sub care nu vom accepta ca România să mai fie vreodată, cu patru medalii la Jocurile Olimpice. Este pentru prima dată când România are o creştere importantă. Am avut un obiectiv pe care am reuşit să-l depăşim puţin. Se cuvine să mulţumim tuturor sportivilor care au concurat aici la Paris cum am putut ei mai bine. Ştiu că se putea şi mai bine, au fost momente în care dacă nu treceam peste ele locul în clasament nu era acesta!", a adăugat Mihai Covaliu.

Înaintea ultimei zile a Jocurilor Olimpice, România are nouă medalii, trei de aur, patru de argint şi două de bronz.

Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.