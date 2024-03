Edward Iordănescu, declarație bulversantă după Columbia – România: ce a putut să treacă la plusuri

România a fost surclasată de Columbia, la Madrid, iar toți cei care au văzut amicalul de marți au concluzionat că sud-americanii au fost câteva clase peste noi. De aceea, scorul final, 3-2, nu reflectă diferența valorică de pe teren. E, totuși, explicabil, în condițiile în care noi am marcat pe final, după ce tabela a arătat 3-0 și, firește, adversarii au luat piciorul de pe accelerație.

După o prestație atât de slabă, Adevărul a notat singurul aspect dătător de speranțe în vederea Euro 2024. În schimb, selecționerul Edward Iordănescu (45 de ani) a venit la microfonul Antenei 1, postul care a transmis partida, și a avut un discurs din care o declarație, bulversantă de-a dreptul, a cam umbrit restul analizei sale. Concret, Iordănescu a „reușit“ să treacă la plusuri faptul că am avut patru șuturi pe poarta Columbiei, pe când alte naționale, Germania și Spania de pildă, au avut doar trei! E comic cel puțin ca o asemenea statistică să fie remarcată de cineva la capătul unui joc în care naționala a fost surclasată vreo 80 și ceva de minute.

Ce a declarat Edward Iordănescu la Antena 1?

*A fost un test foarte util. Şi mi l-am dorit, aşa cum am spus şi înaintea jocului. Columbia e o echipă completă. Are forţă, viteză, tehnică şi cultură tactică pentru că au jucători care joacă în Europa. E o forţă, nu întâmplător au câştigat împotriva Germaniei, Spaniei şi Braziliei. Asta am vrut, să ne chinuie puţin.

*Am primit răspunsuri la întrebările pe care le aveam. Am folosit aceste două jocuri din toate punctele de vedere ca pe nişte teste. Statistica ne-a spus că nici Brazilia, nici Spania şi nic Germania n-au tras pe poarta Columbiei mai mult de trei ori. Noi am tras de patru ori. Am primit gol foarte rapid, după o acţiune pe care trebuia să o finalizăm. Am primit gol repede şi ne-am pierdut un pic încrederea. În repriza a doua, am încercat altceva. Banca a intrat foarte bine, am avut situaţii, puteam să mai marcăm. Una peste alta, eu mă declar mulţumit.

*Suntem la un nivel şi mai trebuie să creştem. Columbia e o forţă mondială. E foarte important ca băieţii să meargă la cluburi şi să joace cât mai mult. Nu poţi să fii la nivelul acesta decât dacă alergi, dacă poţi să te lupţi. Avem şi excepţii de la regulă. Ianis, în ciuda minutelor extrem de puţine de la club, a intrat şi a influențat imediat şi a fost jucătorul care a transmis încredere şi personalitate când a intrat. Îmi doresc ca el să dea un mesaj pentru clubul lui, să meargă şi să primească şanse pentru că le merită.

*Vă spun că luam în calcul să începem cu el în meciul cu Columbia, dar îl expuneam să joace la 4 zile distanţă. N-a jucat luni întregi şi m-am gândit că e un risc. M-am gândit să intre cu prospeţime în a doua repriză. Îmi doresc ca el să joace la club, dar ştiu că nu e uşor să joci în Primera.

Ce rezultate a înregistrat Columbia în partidele cu granzii?

*20 iunie 2023 (amical): Germania – Columbia 0-2

*17 noiembrie 2023 (preliminarii CM 2026): Columbia – Brazilia 2-1

*22 martie 2024 (amical): Spania – Columbia 0-1

S-a jucat la Londra.