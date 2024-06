Edi Iordănescu, optimist înainte de debutul României la Euro-2024, contra Ucrainei: „Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită”

Selecţionerul Edward Iordănescu a transmis un mesaj înainte de debutul României la Euro-2024. Edi spune că pune presiune pe jucătorii săi care au misiunea de a aduce bucurie în inimile românilor.

În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtăşesc entuziasmul şi determinarea echipei noastre. Ştim că fiecare dintre voi trăieşte cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoţie.

Naţionala României debutează la Euro-2024, luni, de la ora 16.00, cu Ucraina, la Munchen.

„Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune şi sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă şi responsabilitate, pentru a obţine maximum din această experienţă extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuşi să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă!

Sunt mândru de munca şi dăruirea băieţilor noştri. Au dat totul în preliminarii şi în pregătirea turneului final şi sunt sigur că vor da totul şi în meciuri.

Întăriţi de gândurile bune ale românilor de acasă şi din întreaga lume, suntem o singură inimă! Şi batem pentru România”, a transmis Edward Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României.

Meciul României contra Ucrainei este așteptat cu interes deosebit de suporterii celor două formații, veniți de acasă sau cei care se află în Germania, țară în care cele două comunități sunt numeroase.

UEFA preconizează că stadionul din Munchen va fi plin la ora partidei, cu toate cele 70.000 de locuri ocupate, scrie Digi Sport. Forul continental estimează că vor fi în jur de 30.000 de suporteri ai României pe arenă, fără să fie avansat un număr și pentru ucraineni. Un lucru este cert, stadionul va fi colorat în totalitate în galben, ambele formații având această culoare predominantă pe tricourile de joc.

România va juca în galben

Cum naționala condusă de Edi Iordănescu este considerată gazdă, ai noștri vor juca în galben, iar ucrainenii în echipamentul de rezervă. Cele două formații s-au întâlnit de 5 ori în istorie, niciodată într-un meci oficial. România a câștigat primele două jocuri, în timp ce ultimele trei le aparțin vecinilor noștri.

Euro 2024 se desfășoară între 14 iunie și 14 iulie, în Germania.