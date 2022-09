România în Liga Națiunilor. Bölöni, antrenorul refuzat de FRF: ”Ultimul loc nu e entuziasmant”

Ladislau Bölöni a fost antrenorul cu care federația a negociat îniante de a apela la serviciile lui Edi Iordănescu. Părțile se înțeleseseră în mare, însă discuțiile s-au blocat la clauza potrivit căreia România trebuia să se claseze pe primele locuri în grupa din Liga Națiunilor. Dacă au ar fi îndeplinit acest obiectiv, antrenorul putea fi demis de Răzvan Burleanu. Bölöni nu a dorit să accepte clauza, iar federația nu a vrut să reunțe la ea, astfel că fostul mare jucător a sistat negocierile.

Însă FRF nu judecă la fel în cazul lui Bölöni și în cel al lui Iordănescu. Pentru că, dacă ar fi fost așa, Edi ar fi deja demis, România neputând să sară mai mult de locul 3 în grupă. Ba chiar ar putea rămâne pe ultimul loc, fapt echivalent cu o retraogradare istorică în eșalonul 3 al fotbalului european. Totul urmează să se decidă după jocurile de luni seară. Condiția ca naționala să scape de ultima poziție este să bată Bosnia și Finlanda să nu câștige în Muntenegru sau ca România să facă egal cu Bosnia și Finlanda să piardă la Podgorica.

”Prea multe schimbări nu este bine să faci”

Revenind la Boloni, acesta a recunoscut discuțiile dure cu Federația: ”Da, când am negociat eu cu FRF s-a vorbit prima dată despre primul loc. Pe urmă, după certuri, s-a ajuns la primele două locuri. Eu pur și simplu nu am vrut să accept ideea”. Însă antrenorul-gentleman nu îi înfierează pe federali: ”Este un subiect pe care eu nu doresc să-l discut (n.r. - dacă Iordănescu va fi confirmat pe post). Este decizia Federației Române de Fotbal, cu conducătorii și sfătuitorii respectivi. Trebuie să acceptăm ceea ce ei vor decide. Prea multe schimbări nu este bine să faci, dar nu vreau să intru într-o asemenea discuție”.

Bölöni a continuat, la Prima Sport: ”Nu am văzut meciul cu Finlanda. Ultimul loc într-o grupă nu este niciodată entuziasmant. Sunt ferm convins că Federația și jucătorii sunt preocupați. Sunt șanse ca echipa națională să nu termine pe ultimul loc. Un pas înainte nu poate să facă, asta este adevărat, dar să sperăm că poate să obțină o victorie, iar Finlanda să nu facă mai mult de un egal în deplasare. Nu, nu cred că locul nostru în este în Liga C, dar evenimentele au făcut ca echipa națională să ajungă în această situație”.

Selecționerul, reconfirmat

Deși Edi Iordănescu și federația au anunțat că vor avea o întâlnire după meciul cu Bosnia în care se va discuta situația selecționerului, se pare că lucrurile sunt deja stabilite. Directorul Comisiei Tehnice din cadrul FRF, Mihai Stoichiță, ”sfătuitorul” care, de fapt, taie și spânzură în fotbalul românesc, a anunțat că Edi va rămâne antrenor, date fiind lucrurile bune arătate în meciul de vineri cu Finlanda (1-1). Despre faptul că am obținut o victorie în 7 partide în mandatul lui Iordănescu și că am marcat două (!) goluri într-un sezon de Liga Națiunilor, nici un cuvânt.

Într-un interviu exclusiv acordat ziarului ”Adevărul” în urmă cu câteva luni, Bölöni mărturisea ce l-a deranjat cel mai tare la FRF: „Eu sunt convins şi acum că dacă Daum a avut 50.000 de euro pe lună, atunci pentru mine ar fi trebuit să dea 60-70.000! Bine, eu ştiam că cer imposibilul, dar voiam să primesc răspunsul la nişte întrebări. De pildă, de ce se poate 50.000 pentru Daum, iar un antrenor român ar trebui să primească nici măcar jumătate? [...]

”Eu ceream doar să fiu respectat”

Dar, de fapt, eu ceream doar să fiu respectat, aşa cum a fost respectat şi Daum. Mai ales că, fără nicio exagerare, cred că am făcut mai mult decât Daum în cariera mea de antrenor. Şi puteam fi mai util pentru echipa naţională decât a fost Daum. [...] Repet, am pus problema sumei respective, doar pentru a primi nişte răspunsuri. Ulterior, când am avansat în negocierile cu FRF, mi-am scăzut pretenţiile financiare la mai mult de jumătate din suma cerută iniţial.

Şi mi s-a dat şi un alt motiv pentru care nu puteam să primesc salariul pe care l-a avut Daum. Mi s-a spus că Federaţia are şi alte obiective acum. Printre care şi finanţarea Cupei Satelor. Iar treaba asta chiar m-a supărat!“, a declarat Ladislau Bölöni pentru „Adevărul“.