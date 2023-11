Djokovici – Sinner, capodopera finalului de an: Cât au plătit pe bilet norocoșii care au văzut un meci epic

Turneul Campionilor și-a consumat etapa a 2-a în grupa A, iar partida care a încheiat ziua, la Torino, Novak Djokovici (Serbia, 36 de ani, 1 ATP) - Jannik Sinner (Italia, 22 de ani, 4 ATP) a fost una fantastică! Decisă după miezul nopții, după o luptă magnifică de 3 ore și 11 minute: 7-5, 6-7, 7-6 pentru Sinner, spre bucuria fanilor din tribune. Care, surprinzător, au plătit un preț mai mult decât rezonabil pentru un meci de un asemenea nivel. Pentru că cele mai ieftine tichete au costat doar 30 de euro.

Chiar dacă partida s-a desfășurat într-o atmosferă explozivă, în care italienii au izbucnit de bucurie după fiecare minge ratată de Djokovici, la final, acesta nu s-a arătat deloc deranjat de acest aspect.

„Știam că va fi așa. Juca un italian, s-a creat mare vâlvă în jurul lui după acest sezon, oamenii au multă încredere în el. E normal ca publicul să vrea să-l vadă câștigând. Nu e nimic de spus pe această temă. Cu toate acestea, sunt mândru de lupta pe care am reușit să o duc astăzi. De multe ori în cariera mea, am câștigat astfel de partide. Nu cred că am făcut multe greșeli, n-am multe lucruri pe care să mi le reproșez. Am fost concentrat în momentele importante, dar de data asta Jannik a fost mai bun. Trebuie să remarc și faptul că în punctele cheie a jucat mai bine, a meritat să câștige. A fost mai curajos decât mine. În cele mai importante momente și-a găsit cel mai bun tenis și îl felicit pentru acest succes“, a spus Nole, potrivit Eurosport, postul care transmite Turneul Campionilor.

Eroul serii, Jannik Sinner, a savurat, la rândul său, rezultatul, mai ales că Djokovici a pierdut doar al 6-lea meci din 2023!

„Cred că e cea mai importantă victorie a mea de până acum. Dacă punem laolaltă toate împrejurările, că joc la Torino împotriva numărului 1 mondial, care a câștigat 24 de turnee de Grand Slam, că am făcut-o într-o astfel de atmosferă, cred că e vârful carierei mele de până acum, nu? La nivel mental, pentru mine a fost foarte important să fiu aproape în acest meci, să fiu conștient că îl pot învinge. Desigur, am intrat foarte încrezător, știam că pot juca grozav, ceea ce s-a și întâmplat“, a spus Sinner, potrivit Eurosport.

ATP Finals 2023, faza grupelor

Grupa A, etapa a 2-a

1. Sinner 2 meciuri, 2 victorii, 2 puncte (4 seturi câștigate – 1 set pierdut)

2. Djokovici 2 meciuri, 1 victorie, 1 înfrângere, 1 punct (3-3)

3. Rune 2 meciuri, 1 victorie, 1 înfrângere 1 punct (3-2)

4. Tsitsipas* 2 meciuri, 0 victorii, 2 înfrângeri, 0 puncte (0-4)

Grupa B, prima etapă

1. Medvedev 1 meci, 1 victorie, 1 punct (2-0)

2. Zverev 1 meci, 1 victorie, 1 punct (2-1)

3. Alcaraz 1 meci, 1 înfrângere, 0 puncte (1-2)

4. Rublev 1 meci, 1 înfrângere, 0 puncte (0-2)

*Tsitsipas s-a retras și va fi înlocuit de Hubert Hurkacz (Polonia, 26 de ani, 11 ATP).

**Primele două clasate din fiecare grupă merg în semifinale.