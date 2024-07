Djokovici, poftit să iasă la „pensie“: previziune sumbră pentru Nole, confirmată de cifre

Dacă Alcaraz (Spania, 21 de ani, 3 ATP) e pe cai mari, în schimb, pentru Novak Djokovici (Serbia, 37 de ani, 2 ATP), învins fără drept de apel în finala de la Wimbledon (2-6, 2-6, 6-7), ieșirea la „pensie“ pare mai aproape ca oricând.

În primul rând, până la înfrângerea de duminică, Nole nu mai pierduse atât de clar într-o finală de Grand Slam de doi ani și jumătate. La French Open 2022, Nadal l-a bătut și mai rău decât Alcaraz acum, la Wimbledon: 6-3, 6-3, 6-0. Apoi, sezonul în curs demonstrează căderea lui Nole: fără vreun trofeu câștigat și, mai grav, fără vreo victorie în fața unui adversar din Top 10!

Văzând această situație, italianul Adriano Panatta (74 de ani), campion la French Open 1976, a făcut o previziune sumbră pentru Nole, potrivit gsp.ro: „ Djokovic? Nu-l va mai învinge niciodată nici pe Alcaraz, nici pe Sinner“. Și cifrele îi dau dreptate lui Panatta: ultimele trei confruntări pe care le-a avut Djokovici cu Carlos și Jannik au fost câștigate de cei mai buni jucători din noul val.

Realist, chiar și sârbul de 37 de ani a admis că, la ora actuală, mai are mult de muncit pentru a fi competitiv în fața unor adversari de talie mondială. „Pentru a avea o șansă să-i înving pe acești băieți în fazele finale ale Grand Slam-urilor sau la Jocurilor Olimpice va trebui să joc mult mai bine decât am făcut-o la Wimbledon. Acolo, în finală, am întâlnit cel mai bun jucător din lume în acest moment, alături de Jannik Sinner. Ambii sunt de departe cei mai buni din acest an... Simt că nu sunt la acel nivel. Forma mea actuală nu e însă ceva ce n-am mai experimentat în viața mea. De obicei, în astfel de momente dificile, mă ridic, învăț și devin mai puternic. Asta am de gând să fac și acum“, a declarat Djokovici, potrivit Eurosport.

Ușor de zis, greu de făcut în contextul unor probleme medicale tot mai mari. Nole a jucat la Wimbledon, aproape miraculos, la șase săptămâni după o operație la genunchi. Și, la 37 de ani cât are el, realizăm, încă o dată, că nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul.