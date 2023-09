Djokovici, incontestabil cel mai bun din istorie: Cum a închis inclusiv gura celor care îl consideră antipatic

Fotbalul și tenisul sunt printre cele mai urmărite sporturi de pe planetă. De aici, și discuțiile aprinse privind cei mai buni jucători care au dat vreodată cu piciorul în minge sau care au ținut racheta în mână.

Dacă la fotbal, în continuare, avem dileme precum „Maradona sau Pele?“, „Messi sau Cristiano Ronaldo?“, în schimb, la tenis, treptat, astfel de discuții se răresc. La fete, oricum, lucrurile s-au cam lămurit, pe măsură ce Serena Williams și-a tot îmbunătățit CV-ul fabulos. La băieți, în schimb, a existat această comparație, obsesivă aproape, între cei trei titani ai circuitului ATP: Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovici.

Mult timp, elvețianul a fost considerat cel mai bun. Apoi, după retragerea sa, ștafeta a fost preluată de Nadal. Care, în 2022, profitând și de excluderile lui Djokovici de la două turnee de Grand Slam, a ajuns la un total de 20 de trofee majore. În acel moment, Rafa era „rege“. Sau „G.O.A.T“, termen inventat de americani pentru a descrie cel mai bun jucător al tuturor timpurilor (n.r. – Greatest Of All Times în engleză).

Acum însă, cu Federer retras din activitate și cu Nadal accidentat, ajuns pe mâna medicilor în încercarea de a smulge un ultim sezon în circuit în 2024, Djokovici a ieșit la rampă. Și a încheiat dezbaterea privind „G.O.A.T-ului“ din tenis de o manieră incredibilă! E suficient să trecem în revistă rezultatele sale din 2023, ca să ne dăm seama ce a reușit „dictatorul“ Nole:

*45 de victorii în 50 de meciuri disputate până acum.

*Un total de zece turnee dintre care cinci câștigate.

*Patru finale de Grand Slam dintre care trei câștigate la Australian Open, French Open și US Open.

După ultimul triumf al sârbului de 36 de ani, duminică, la New York, lumea tenisului a convenit că suntem contemporani cu cel mai mare jucător al tuturor timpurilor. Iar „Marca“ a oferit 12 argumente în acest sens pe care vi le oferim, în rândurile de mai jos.

1 – Cel mai vârstnic campion de la US Open

La 36 de ani, 3 luni și 20 de zile, Djokovici l-a depășit pe precedentul cel mai vârstnic campion de la US Open, Ken Roswell. Australianul avea 35 de ani, atunci când a luat titlul la New York, în 1970.

2 – Hattrick cu trofeele majore de patru ori

Djokovici are un regret: n-a reușit, deocamdată, câștigarea tuturor turneelor de Grand Slam în același sezon. A fost foarte aproape de acest lucru, în 2021, dar a pierdut finala de la US Open. Oricum, „premiul de consolare“ al sârbului arată cât de mare e el! Pentru că are patru sezoane în care a făcut hattrick cu trofeele majore, câștigând trei Grand Slam-uri de fiecare dată (2011, 2015, 2021 și 2023). Niciun alt jucător n-are un asemenea bilanț. Federer, cu trei sezoane în care a câștigat trei Grand Slam-uri, e singurul care se apropie de Nole la acest capitol.

3 – Cele mai multe săptămâni ca lider mondial

Pe lângă faptul că are cele mai multe Grand Slam-uri câștigate (24), Novak are și cele mai multe săptămâni în fotoliul de lider mondial. El tocmai a început săptămâna cu numărul 390 pe locul 1 ATP. Și având în vedere că are un avans incredibil, de 3.260 de puncte față de locul 2, Carlos Alcaraz, e clar că Djokovici își va îmbunătăți bilanțul la acest capitol.

4 – Cele mai multe puncte într-un sezon

În acest moment, Djokovici conduce în clasamentul mondial cu 11.795 de puncte. Un total incredibil, în condițiile în care Holger Rune (4 ATP) și Stefanos Tsitsipas (5 ATP) au împreună 9.325 de puncte! Și „Marca“ a notat că actuala stagiune nu e nici măcar cea mai bună pentru Nole la acest capitol! Pentru că, în 2015, el a stabilit recordul de puncte care stă în picioare și astăzi: 16.785! În acel sezon, Nole a ajuns la acest total, cucerind 11 trofee la Australian Open, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roma, Wimbledon, US Open, Beijing, Shanghai, Paris-Bercy și Masters Cup.

5 – Cele mai multe trofee Masters 1000

Djokovici e numărul 1 în ierarhia trofeelor de Grand Slam și are și cele mai multe titluri Masters 1000: 39! Aici, pe locurile doi și trei se află Nadal (36 de trofee) și Federer (28).

6 – Unic în istoria turneelor Masters

Dacă tot vorbim despre întrecerile de categoria Masters 1000, cele mai importante din tenis după competițiile Grand Slam, trebuie să spunem că doar Djokovici a câștigat toate aceste turnee. Care sunt nouă la număr: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Montreal / Toronto, Cincinnati, Paris și Shanghai. Lui Nadal îi lipsesc titlurile de la Miami, Paris și Shanghai, în timp ce Federer n-a triumfat niciodată la Monte Carlo și Roma.

7 – A îmbătrânit ca vinul

Nole pare că a găsit „elixirul tinereții“. Așa s-ar explica faptul că a câștigat jumătate din trofeele sale de Grand Slam după 30 de ani: 12 din 24. Prin comparație, Nadal a cucerit opt titluri majore după 30 de ani, iar Federer doar patru.

8 – Locul 1 la trofeele ATP Finals

Djokovici a încheiat anul 2022, câștigând titlul la Turneul Campionilor (ATP Finals). În acest moment, el are șase trofee și împarte locul 1, în ierarhia all-time, cu Roger Federer. Dintre cei trei coloși ai tenisului, Nadal n-a câștigat niciodată Turneul Campionilor.

9 – La dueluri directe stă mai bine decât rivalii săi

Djokovici deține un bilanț pozitiv, atât în meciurile directe cu Federer, cât și în cele cu Nadal. Scorul confruntărilor Djokovici – Federer e de 27-23 în favoarea sârbului. Duelurile Djokovici – Nadal au, deocamdată, un rezultat pe muchie de cuțit: 30-29.

10 – Cel mai bun procentaj al victoriilor din istorie

O altă statistică incredibilă pentru Nole, care îl face unic în tenis, e cea legată de procentajul victoriilor: 83,6%. Altfel spus, sârbul a câștigat 1.076 de meciuri din cele 1.287 disputate până acum. La acest capitol, pe locul 2 se află Rafael Nadal (1.068 de victorii în 1.288 de partide, procentaj: 82,9%).

11 – Cele mai multe titluri din circuitul actual

Dintre jucătorii activi, aflați acum în circuitul masculin, Djokovici are cele mai multe trofee câștigate: 96. După el vine Nadal, cu 92 de titluri în palmares. În ierarhia all-time, Djokovici e pe locul 3, după Jimmy Connors (109 titluri) și Roger Federer (103 titluri).

12 – Cele mai multe finale de Grand Slam

Djokovici se poate mândri, nu doar cu cele mai multe trofee de Grand Slam (24), dar și cu cele mai multe finale disputate: 36! E lider și la acest capitol, în fața lui Federer (31 de finale) și Nadal (30 de finale).

Unde a câștigat Djokovici cele 24 trofee de Grand Slam?

*Australian Open: 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

*French Open: 3 (2016, 2021, 2023)

*Wimbledon: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

*US Open: 4 (2011, 2015, 2018, 2023)