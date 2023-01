Djokovici, amenințare în direct pentru Tsitsipas. Marea finală de la Australian Open are loc duminică

Novak Djokovici s-a impus cu 7-5, 6-1, 6-2 în faţa lui Tommy Paul, în semifinala Australian Open, după un joc care a durat două ore și 22 de minute de joc. În ultimul act, pe sârb îl aşteaptă Stefanos Tsitsipas, cel care a trecut în 4 seturi de Karen Khachanov. Cei doi s-au întâlnit de 12 ori până în prezent, fostul lider mondial conducând cu 10-2.

După meci, Djokovic s-a declarat mulțumit de prestația cu Tommy Paul și i-a transmis un mesaj clar lui Tsitsipas: "Înseamnă enorm pentru mine, mai ales în această parte a carierei mele. Am nevoie de toată energia. Sunt recunoscător că încă am energie pentru a juca la acest nivel. E minunat, sunt la 110% energie. Stefanos, ne vedem poimâine!

Am petrecut multe ore pe terenul de antrenament și în sala de forță în presezon, pentru a fi într-o situație bună în competiții. E o luptă extrem de dură, întâi cu tine, și apoi cu adversarul tău. Sunt mulțumit să ajung din nou într-o finală.

Am o imaginație destul de bogată, dar nu m-am gândit că voi câștiga atât de multe titluri aici. Încerc să mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă. Ești pe cont propriu, e un sport individual. Vreau să mulțumesc echipei, le mulțumesc pentru sprijin și este și succesul lor în aceeași măsură cât este al meu.

Am câștigat meciul cu Tsitsipas de la Roland Garros, deci am amintiri bune. Am fost condus cu 2-0 la seturi, a fost un meci dur fizic, emotional, așa cum se întâmplă de fiecare dată cu Stefanos. A crescut în timp, e unul dintre cei mai interesanți jucători din circuit.

Va fi o luptă dură pentru amândoi, să sperăm că cel mai bun va câștiga. Bineînțeles că adaugă ceva în plus faptul că putem lua și locul 1 ATP, e o motivație în plus. Să vedem ce se întâmplă duminică", a spus Novak Djokovici la interviul de după meci.

Finala Australian Open are loc duminică și e televizată de Eurosport.