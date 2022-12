Dezvăluiri din „iadul“ iranian: Ce pățești după ce critici regimul pe rețelele de socializare

Iranul continuă să se confrunte cu cea mai agitată perioadă de după Revoluția Islamică din 1979! Pentru că, de-a lungul anilor, au mai fost manifestări împotriva regimului, însă ele au fost strivite după doar câteva zile.

Acum, cazul Mahsa Amini, declanșat la jumătatea lunii septembrie, a dat naștere la o explozie de proteste stradale în toată țara, iar această mișcare continuă și acum. Se spune că, între timp, peste 1.000 de oameni au fost uciși și s-au făcut peste 16.000 de arestări. Aparent, Guvernul are situația sub control, însă e evident că oamenii, ajunși la capătul răbdării din cauza sărăciei și a dictaturii, sunt dispuși să plătească și cu prețul vieții, pentru a pune capăt acestui coșmar de 43 de ani. Iar cei care nu sunt dispuși să-și riște viața, aleg alternativa de a fugi din țară. În această categorie intră tot mai mulți oameni din lumea sportului. Care se folosesc de întrecerile internaționale pentru a părăsi țara, după care, ajunși în străinătate, cer azil politic.

Până acum, acest trend îi viza, aproape exclusiv, pe sportivi. Acum însă, Iranul a fost zguduit de vestea rămânerii președintelui Federației de Box în Spania! Hossein Suri a însoțit lotul național de tineret la o competiție, după care a dispărut. Ulterior, și-a confirmat decizia de a solicita azil politic în Spania, printr-un interviu incendiar, acordat pentru „Voice of America“.

„Dacă rămâneam, ajungeam în pușcărie“

Suri și-a început seria dezvăluirilor, vorbind despre momentul care l-a îndemnat să ia o decizie extremă: „Sunt din Sistan Baluchestan, o zonă defavorizată, și am văzut cu ochii mei câtă nedreptate, câte decizii revoltătore se iau, mai ales, în privința oamenilor din această regiune. Dar ce am văzut în ultimele săptămâni... Cu <<Vinerea Însângerată>> din Zahedan (n.r. – au fost uciși oameni cu bestialitate, în protestele din acest oraș), cu uciderea lui Mahsa Amini... Toate aceste episoade m-au convins că e momentul să intru pe câmpul de luptă, să vin alături de această mișcare, într-o tentativă de a salva poporul iranian de această tiranie înfiorătoare“.

Mai departe, fostul președinte al Federației de Box – a fost deja înlocuit din funcție în Iran – a explicat ce soartă ar fi avut, dacă ar fi încercat să susțină mișcarea de protest din postura de oficial al forului pe care îl conducea: „Mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Și aveam mai multe opțiuni. Ori rămâneam în țară și sufeream în tăcere, ori susțineam regimul și aveam de câștigat de pe urma colaborării mele, ori condamnam ce face regimul și eram aruncat în pușcărie, fiindcă exact asta mă aștepta în acest caz. Apoi, mi-am dat seama că pot ieși din țară și să devin vocea oamenilor din interior“.

Suri fusese deja amenințat, înainte de a cere azil politic în Spania: „Când am făcut niște postări, susținând oamenii în aceste proteste, imediat am primit amenințări! Mi s-a transmis că voi plăti un preț foarte scump pentru mesajele mele. Mi s-a spus că trebuie să șterg ce am scris și, în locul acelor postări, să fac altele, prin care să-mi arăt susținerea pentru regim. Nu puteam să accept așa ceva. Nu-mi stă în caracter. Mai mult, am avut o altă postare în care am scris că tăcerea în fața acestor abuzuri nu mai e o soluție. Și în acel moment, am luat decizia ca, odată ieșit din Iran, să nu mă mai întorc. Vreau să-mi susțin conaționalii de aici, de acum înainte. Și sper ca această mișcare, care a început deja, să ne ducă spre victoria finală“.

Îngrozit de sărăcie

Hossein Suri s-a născut în provincia Sistan Baluchestan, situatǎ în sud-estul țǎrii, la granița cu Pakistan și Afganistan. Vorbim despre una dintre cele mai sărace regiuni din Iran. Această situație l-a revoltat și pe fostul președinte al Federației de Box.

„Avem 100.000 de copii în această zonă, fără acces la învățământ. Care trăiesc în sărăcie lucie, caută printre gunoaie. E ceva inimaginabil! Iranul e printre cele mai bogate țări din lume, dacă ne gândim la resursele naturale, însă are printre cele mai sărace populații din lume. Și apoi e și discriminarea. Femeile sunt lăsate fără drepturile lor de bază, de ani buni. Nu mai putem tolera aceste lucruri“, a spus Suri.