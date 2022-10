Devis Mangia, hărțuire sexuală și la Craiova: „Se masturba de față cu fiul meu!“

Devis Mangia (48 de ani) e, în acest moment, suspendat temporar din funcția de selecționer al Maltei, după ce doi jucători l-au acuzat de hărțuire sexuală. Federația a declanșat o anchetă, fără a preciza motivul oficial, și a făcut doar anunțul supendării italianului.

Înainte să ajungă în Malta, în decembrie 2019, Devis Mangia a pregătit CS U Craiova. Între mai 2017 și aprilie 2019. Aici, a avut rezultate decente: 82 de meciuri, 40 de victorii, 20 de remize și 22 de înfrângeri. Sub comanda italianului, CS U Craiova a cucerit Cupa României, în sezonul 2017-2018.

Încă de când era în Bănie, s-a vehiculat că Devis Mangia ar avea un comportament... inadecvat. Nu s-a vorbit niciodată, în mod deschis, despre subiect, dar bănuielile legate de preferințele sexuale ale tehnicianului au existat. Acum, episodul din Malta confirmă, în mare măsură, aceste speculații. Iar până să aflăm rezultatul anchetei din Malta, astăzi, a apărut o relatare șocantă despre ce ar fi făcut Devis Mangia, la Craiova.

Invitată la emisiunea „GSP Live“, moderată de Costin Ștucan, mama unui fost fotbalist al oltenilor, Răzvan Popa, a spus că fiul său a trăit o experiență groaznică din cauza antrenorului italian. Alexandra Popa a povestit cum fiul său – retras din activitate, între timp, la doar 25 de ani – ar fi fost amenințat și ar fi fost martor al unor scene groaznice, în cadrul unor întâlniri cu Devis Mangia!

Ce a povestit Alexandra Popa, mama lui Răzvan Popa?

*Lucrurile s-au petrecut în primul sezon, noi am aflat în al doilea sezon. Noi am aflat în noaptea de 7 spre 8 martie 2019. Eu am spus atunci conducerii imediat. A doua zi eram la conducere. El a plecat de la Craiova în vara lui 2019. Ne-a fost greu tuturor... Încă activa.

*Am fost la meci (n.r. la un meci cu FC Botoşani, scor 2-2, în august 2018. Răzvan Popa a fost atunci schimbat şi s-a certat cu Mangia). A greşit o preluare, ceva... Au început gesticulări şi ţipete de pe margine. Am crezut că sunt reacţii la cald. L-a schimbat imediat.

*Ne-a spus tot. Că atunci când l-a schimbat a trecut pe lângă el şi i-a spus în italiană «Îţi voi sparge faţa în vestiar». Am crezut că a spus la cald. A intrat în vestiar, a uitat să închidă uşă... Ştiu de la Răzvan, din ce îşi aduce aminte, că Mangia i-a pus mână în gât şi l-a lipit de zid. Nu-şi mai aduce aminte...

*Ştiam de câteva întâlniri pe care le-a avut în particular cu acest antrenor (n.r. – Devis Mangia). Chiar Rotaru l-a sunat pe Răzvan şi i-a zis că antrenorul vrea să-l cunoască. Ni s-a părut că e ceva de bine.

*El ne-a povestit de prima întâlnire, de a doua. Ştiam că le stopase, ulterior, începea să le refuze. Una a refuzat-o de faţă cu mine, alta de faţă cu prietenii. Mangia îl căuta, iar el se eschiva. Noi ne gândeam că Mangia îl critică, la asta ne gândeam.

*La prima întâlnire, Mangia i-a zis că a văzut că e introvertit, că şi el e la fel. Că seamănă şi îl înţelege. Ştiu foarte puţin. Răzvan credea că Mangia e interesat de viaţa extrasportivă şi voia să discute cu jucătorii.

*A început să-mi povestească direct anumite lucruri. Mi-a spus: <<Știi întâlnirile alea de îmi spuneai tu?>>. Hai să-ţi spun eu de ce nu mă mai duceam la întâlniri. Şi mi-a spus că a avut un şoc la o întâlnire, în momentul în care acest antrenor (n.r. – Devis Mangia), acest individ, a început cu avansuri, cu propunere indecente, toate astea în timp ce începuse să se masturbeze în faţa lui!

*Am fost șocată. L-am sunat pe soț să vină. I-a spus lui Răzvan că ne vom ocupa noi. A urmat o noapte albă. Ne-am gândit la răzbunare... Nu am închis un ochi. Dar am zis că cel mai bine să spunem conducerii.

*A doua zi am ajuns la conducere... Ajungem la Rotaru. I-am spus că știu tot, dar el nu înțelegea. I-am explicat ce am aflat cu o noapte înainte. Noi am spus fără perdea anumite lucruri. Rotaru era circumspect. A zis: «Trebuia să spună când a jucat. Acum când nu mai joacă se interpretează... ». M-am simțit profund jignită. A zis că «Îl mufam atunci și gata...» Adică să-i pună fire când se mai duce la Mangia. Culpabilizarea victimei...

*Cu 5 luni înainte de această întâlnire m-am întâlnit cu Mihai Rotaru. La acea discuție i-am povestit despre ce se discută în Italia, ce discută oamenii și ce știe un om din clubul lui. Adică, faptul că Devis Mangia a fost protagonistul unui scandal sexual la Ascoli. Rotaru a dat un telefon cuiva din club, a întrebat și i s-a spus că nu s-a întâmplat nimic. Mihai Rotaru știa, de la un jurnalist de la GSP, că ar fi existat un antecedent.

*După discuția cu Rotaru, Răzvan e sunat de team managerul echipei și i s-a spus că trebuie să meargă la echipa a doua. A spus că nu se duce la echipa a doua. Îl sunăm pe Rotaru și l-am întrebat dacă asta e soluția. Iar Rotaru nu a știut ce să spună. Ne-a sunat înapoi și ne-a zis că e doar o coincidență și că decizia e luată cu mult timp înainte, spre binele lui Răzvan.

*Am vrut să vorbesc cu un avocat. Am vorbit la cineva pe care cunoșteam. M-a întrebat de ce parte e conducerea. Am fost șocată. Se aștepta cumva întâlnirea a doua cu Mihai Rotaru. A fost la vreo 10 zile sau două săptămâni. Am fost cu soțul. Îmi aduc aminte că a zis «Țin foarte mult la Răzvan, dar sunt om de afaceri». A spus că interesul lui e să-i meargă afacerea, clubul, și că nu poate nimic pentru că ar însemna destabilizarea clubului.

*Ne-a spus că vorbise cu antrenorul despre zvonul din Italia și că Mangia i-a spus că a fost cu totul altceva, nu ce se zvonește. La final mi-a promis că la sfârșitul sezonului va face o discuție cu toate cele trei părți. Ce discuție puteam? Mesajul l-am înțeles... Ne-a pomenit de o clauză foarte mare în contractul lui Mangia...

*Mă gândeam cum pot să-i spun lui Răzvan... Furia se dusese, era apatic. El era în depresie, era rău. Nu știu ce s-a întâmplat. L-am sunat iar pe Rotaru. I-am spus că nu mai putem sta așa. Eu voiam o înfruntare cu Mangia. Voiam să-l avem în față. Nu știu cum s-ar fi derulat această întâlnire. Voiam să-i spunem că știm tot.

*L-am sunat pe Rotaru și ne-a rugat să nu ne ducem a doua zi la echipă. A zis să așteptăm o zis. Am simțit atunci că face ceva. Următoarea zi am văzut că Mangia a fost demis. Răzvan ne-a zis că Mangia nici nu mai venit la echipă. Am simțit că decizia a fost luată la presiunea noastră. După aceea Rotaru ne-a sunat și ne-a mulțumit că nu am făcut nimic. Mi-a zis că ce vorbit el cu Devis rămâne între ei și că Mangia a plecat deja din țară. Cred că a fost ajutat de club să scape.