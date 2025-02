De ce refuză Gică Hagi să preia naționala României: „Am în continuare visul de a antrena o echipă mare”

Administrația Burleanu l-a ofertat în două rânduri pe Gică Hagi (60 de ani ieri) pentru a prelua echipa națională, dar a fost refuzată de fiecare dată.

„Regele” spune că nu poate deveni selecționerul României cât timp este acționar la Farul Constanța, deși ar avea șansa să lucreze din nou cu fiul său, Ianis. Cu toate astea, speră în continuare că va avea șansa să antreneze o echipă puternică din străinătate, afirmând că așteaptă propuneri.

„Am în continuare visul de a antrena o echipă mare, pentru că chiar dacă am 60 de ani, mă simt bine, sunt sănătos și orice provocare, orice se ivește, vom vedea.

Dacă cineva mă vrea, știe unde sunt. Dacă nu, nu e nicio problemă, știu unde să muncesc. Muncesc poate prea mult, mai ales în ultimii 15 ani, de când am o muncă administrativă și tehnică”, a spus Hagi la lansarea autobiografiei.

Acum, Hagi este antrenorul și acționarul principal al echipei Farul Constanța și patronul Academiei de fotbal „Gheorghe Hagi”.

„Ea e șefa”

Hagi spune că n-a lipsit de la niciun antrenament, pe când era jucător, și are o soția care îl suportă.

„Mai am și familie, care mi-e dragă. Marilena e mai discretă, știu că mă iubește, mă suportă. Ea e în spate, ea e patroana, ea ține tot, ea e șefa. Are totul pe mână, i-am dat totul. Am o nevastă care mă suportă și îi mulțumesc.

Are grijă de familie, de copii, are timp să stea mult mai mult cu ei. Îi mulțumesc pentru că ea i-a crescut, datorită ei sunt copiii așa. Eu doar i-am susținut, poate am fost mai dur, dar sunt fericit pentru că Kira și Ianis mă văd ca pe un exemplu, dar și pe Mari”, a declarat Gică Hagi.