Gică Hagi a avut treabă și de ziua lui. Și-a mai atins un obiectiv în viață

În ziua în care a împlinit 60 de ani, Gică Hagi, manager și patron la Farul Constanța, a anunțat că își lansează cartea autobiografică.

Cu ocazia aniversării, Gică Hagi a susținut o conferință de presă specială, la un hotel din Capitală, și a anunțat că lansează o carte despre viața și cariera sa. Volumul se numește ”Hagi - Drumul meu”.

Declarații lui Hagi de la conferința de presă:

”Experiența pe care am acumulat-o la Real Madrid și Barcelona, apoi la Brescia, în campionatul cel mai bun. Am cucerit Europa cu o echipă extraordinară la Galatasaray și am demonstrat că se poate. Am construit echipa cu conducerea clubului și cu Fatih Terim, am jucat foarte bine.

A venit și primul moment din viață, nimeni nu vrea să se lase, dar trebuie să ai tăria și mândria să spui stop. Eu nu m-am lăsat de fotbal că nu mai aveam randament, vă aduc aminte că în ultimele meciuri am dat 3 goluri și două pase de gol, dar nu mai puteam să mă antrenez.

De la 10 ani până la 36 și jumătate am fost la cel mai înalt nivel. Am făcut lucruri extraordinare și nu am mai putut să rezist la antrenamente, fotbalistul trebuie să se antreneze foarte bine, meciul e doar o plăcere. Am plecat pentru că nu mai puteam să fac cantonamente și să alerg.

Meciurile au reprezentat un moment în care trebuia să joc pentru suporteri și să câștig. Chiar dacă nea Mircea voia să rămân, eu am decis, trebuia să las loc la ceilalți. Ăsta a fost drumul meu până la 36 de ani și jumătate, nu știu câți puteau să facă asta în vremea aia până la 36 de ani și jumătate.

Știam ce voiam să fac și după ce mă las. 50 de ani de fotbal, a doua etapă a fost asta. În ultimii trei ani (n.r. de activitate) m-am pregătit să fiu antrenor. Am început să scriu și așa a ieșit și cartea, conceptul. Am decis să mă las, să fac o academie pentru copii. Unde puteam să o facă decât la Constanța acolo unde m-am dezvoltat și am crescut?

M-au văzut, m-au dezvoltat, m-au sprijinit pentru că în fiecare zi înveți. Calitatea numărul unu al unei persoane este aceea de a fi deschis, nu să crezi că le cunoști pe toate. Chiar și la ultimul meci am învățat cevaimportant: i-am ascultat pe antrenorii din spatele meu și am schimbat sistemul. Așa am câștigat meciul.

Cea mai mare împlinire la 60 de ani este că fotbalul mi-a dat tot și eu am încercat să îi sprijin pe cei care vor începând cu acea infrastructură. Partenerii m-au sprijinit și le-am oferit șansa copiilor. Eu nu pot să îi fac fotbaliști, totul depinde de ei. Academia Hagi pune la dispoziție baza și tot ce le trebuie.

Am vrut să fac calitate nu cantitate. Ca echipa să joace bine, antrenorii trebuie să aibă jucători buni. Ei trebuie să aplice tactica pentru a duce copilul la nivelul cel mai bun. Totul a rezultat o carte, trebuie să știi să te aperi și să ataci.

La mine prima dată este să știi să ataci, pentru că trebuie să marchezi. Dacă nu faci asta, nu câștigi, așa cum am făcut noi în ultimele 10 meciuri (n.r. râde). Academia este proiectul meu de suflet, sunt împăcat pentru că am făcut tot ce am putut pentru a ajuta copiii”, a declarat Gică Hagi.

Farul joacă mâine cu Sepsi, în deplasare, de la ora 18.00, în etapa a 25-a din Superliga de fotbal.