De ce a intrat pe teren puștiul român alergat de stewarzi la meciul cu Olanda. „Am reușit” FOTO

Băiețelul a intrat pe teren spre finalul meciului România-Olanda, punându-i pe stewarzi în încurcătură.

Cei care au urmărit meciul România-Olanda, fie din tribune, fie la televizor, au putut vedea, spre finalul partidei, gestul unui puștan, care a intrat pe teren și a alergat spre portarul naționalei, Florin Niță.

Copilul a fost până la urmă înșfăcat de stewarzi și condus în afara terenului de joc. El a oferit o explicație pentru fgestul său jurnaliștilor de la Antena 3 CNN.

„Am vrut să dau mâna cu Niță și de mult am vrut să-l văd și…să dau mâna cu el. N-am reușit la Ronaldo și am vrut să fac aici. Și am reușit”, a spus, bucuros, băiețelul.

Echipa națională de fotbal a României a părăsit EURO 2024, după ce a fost învinsă de Olanda în optimi, scor 3 – 0.