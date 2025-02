Dayro Moreno, fostul atacant al Stelei, e la turație maximă, la 40 de ani. Recordul realizat în Columbia

Dayro Moreno a fost unul dintre cei mai iubiți jucători străini care au evoluat la Steaua, chiar dacă patronul Gigi Becali nu l-a apreciat la adevărata sa valoare. Plecat din curtea roș-albaștrilor în 2009, columbianul a făcut furori la formațiile la care a trecut. El încă mai joacă la nivel înalt, deși se apropie de 40 de ani. Ba mai mult, el a marcat în ultima partidă în care a evoluat, a 500-a în primă ligă din cariera sa.

Atacantul se află în luptă cu unul dintre cei mai mari fotbaliști columbieni, Radamel Falcao, pentru titlul de cel mai bun marcator al țării din toate timpurile. După reușita din ultima etapă pentru Once Caldas în victoria cu Fortaleza, 2-1, Dayro Moreno a ajuns la 348 de goluri, la doar două în spatele conaționalului său.

”Historia pura!”, au titrat cei de la Win Sports după un nou gol al columbianului, în timp ce chiar și adversarii de la Fortaleza l-au felicitat, dedicându-i un clip special veteranului care va împlini 40 de ani în septembrie.

Radamel Falcao (River Plate, FC Porto, Atletico Madrid, AS Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, în prezent la Millonarios Bogota) are 350 de goluri în palmares, în timp ce Dayro Moreno (Atlético Nacional, Tijuana, Millonarios, Bucaramanga, Steaua, Junior, Talleres de Córdoba, Oriente Petrolero, Athletico Paranaense, în prezent la Once Caldas) are două în spatele conaționalului său: 348, din care 13 marcate în tricoul roș-albaștrilor.