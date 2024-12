Cum au încercat un tată, un fiu și o fostă gardă de corp să şantajeze familia lui Michael Schumacher. Procesul abia a început

Un tată şi fiul său sunt judecaţi în Germania, alături de un fost agent de securitate, după ce au încercat să şantajeze familia legendarului pilot de curse Micheal Schumacher, ameninţând că vor publica fotografii ale fostului campion de Formula 1.

Procesul a început marți, 10 decembrie, când managera lui Michael Schumacher a povestit, în fața instanței, cum a primit un telefon de la un bărbat care îi cerea 15 milioane de euro, amenințând că, în caz contrar, va posta „pe darkweb” fotografii ale pilotului, potrivit Daily Mail Online.

Sabine Kehm, în vârstă de 60 de ani, care lucrează pentru familia Schumacher de peste 25 de ani, a fost primul martor care a depus mărturie în acest dosar.

„La început nu am răspuns pentru că de obicei nu răspundem la numere nerecunoscute. Dar a continuat să sune și să sune, așa că în cele din urmă am răspuns. A fost un om care a spus că are fotografii ale lui Michael și că, dacă familia nu le vrea publicate pe darkweb, el ar putea ajuta. A spus că este un intermediar și că va trebui să plătim 15 milioane de euror”, a declarat Sabine Kehm, în fața instanței din Wuppertal.

În șantaj sunt implicați un tată, un fiu și o fostă gardă de corp a multiplului campion mondial.

Cei trei urmăreau să stoarcă cele milioanele de euro cu 1 500 de imagini, 200 de videoclipuri și detalii medicale confidențiale.

Șantajat cu fotografii intime

Șantajul a început după ce fostul agent de securitate Markus Fritsche, 53 de ani, unul dintre inculpați, a fost concediat de la reședința elvețiană a lui Schumacher, în 2021, nu înainte de a face sute de fotografii private de familie cu pilotul.

„Eram sigură că trebuia să fie cineva din cercul nostru intern care lucra pentru noi, am fost suspicioasă din primul moment că era cineva care nu mai lucra pentru noi”, a spus Kehm, care a descris în instanță modul în care o asistentă medicală implicată în îngrijirea lui Schumacher, în urma accidentului suferit de pilot, „părea să se înțeleagă foarte bine cu Markus Fritsche”.

Așa au ajuns polițiștii pe urmele individului.

Alături de Fritsche sunt acuzați și portarul unui club de noapte, Yilmaz Tozturkan, de 53 de ani, și fiul său, Daniel Lins, în vârstă de 30 de ani, expert IT.

Familia lui Michael Schumacher a făcut apel la respectarea intimității

După cumplitul accident de schi suferit în 2013 în Alpii francezi, Schumacher, în vârstă de 55 de ani, nu a mai fost văzut în public.

Înainte de începerea procesului, familia a solicita ca detaliile privind starea sa de sănătate și rănile fostului campion să nu fie discutate în public.