Cristiano Ronaldo, ”trădat” de Sergio Ramos, jucătorul alături de care a evoluat timp de 9 ani

Sergio Ramos (36 de ani) a evoluat la Real Madrid timp de 9 ani alături de Cristiano Ronaldo. Cu toate acestea, fundașul spune că Lionel Messi, actualul său coechipier de la PSG, este „cel mai bun jucător pe care fotbalul l-a dat vreodată”.

Timp de 16 ani, Sergio Ramos și Lionel Messi au fost rivali în Spania. Începând din 2005 și până în 2021, cei doi au fost ”dușmani” în derby-urile Real Madrid - Barcelona. Din vara lui 2021, cei doi sunt coechipieri la clubull milionarilor, PSG, unde Ramos l-a putut urmări pe Messi îndeaproape.

Acum, fundașul spaniol spune despre Messi că este GOAT - Greatest of all times, cel mai bun din toate timpurile, deși a jucat 9 ani cu alt pretendent la această distincție, Cristiano Ronaldo. „Am suferit ani buni jucând împotriva lui Messi. Acum mă bucur de el. Este cel mai bun jucător pe care fotbalul l-a dat vreodată”, a spus Ramos pentru PSG TV.

Ca o concidență, atât Lionel Messi, cât și Sergio Ramos, au 45 de prezențe în ”El Clasico”. Argentinianul a marcat contra lui Real Madrid de 26 de ori și a oferit 14 assist-uri. Cei doi, alături de Sergio Busquets, dețin recordul prezențelor în partidele din Barca și Real, cu mențiunea că Busquets încă joacă la formația catalană și îi poate depăși.