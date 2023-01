Cristiano Ronaldo, criticat dur de o legendă vie: Marea greșeală a portughezului, la aproape 38 de ani

Acum, când se vede că Manchester United merge foarte bine și fără Cristiano Ronaldo, inclusiv foștii mari jucători ai clubului spun că plecarea portughezului a fost o mutare binevenită.

„Există două tipuri de veterani: cel care vrea să joace fiecare meci, pentru că, în continuare, are impresia că are 25 de ani, şi cel care îşi dă seama că nu mai are 25 de ani şi e acolo pentru a ajuta jucătorii tineri. În a doua categorie, intră Ibrahimovici, la AC Milan, de pildă. Din păcate, Ronaldo nu-și dă seama că nu mai are 25 de ani... Nu realizează că nu mai poate alerga la fel. Ca jucător experimentat, trebuie să accepți realitatea. Exact cum realitate ne spune că, într-o zi, vom muri, așa se întâmplă și cu cariera unui sportiv de top. Sfârşitul unei cariere e ca şi cum ai muri. Și e nevoie să accepți acest lucru pentru a începe altceva. Şi înainte de a muri, îmbătrâneşti. Trebuie să accepţi că îmbătrâneşti și nu poţi face lucrurile pe care le făceai înainte“, a explicat francezul Eric Cantona (56 de ani), o legendă vie a celor de la Manchester United.