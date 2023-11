Costel Gâlcă, dat afară de polonezi, deși salvase echipa. Ce i-au reproșat șefii formației

Costel Gâlcă a fost demis din funcția de antrenor al lui Radomiak Radom, chiar dacă la finalul sezonului trecut antrenorul de 51 de ani salvase echipa de la retrogradare.

Gâlcă preluase formația poloneză la jumătatea lunii aprilie și își îndeplinise primul obiectiv, menținând echipa în prima ligă poponeză. În sezonul actual, formația românului era la mijlocul clasamentului, cu 19 puncte acumulate în 15 etape.

Însă șefii lui Radomiak Radom au fost nemulțumiți de parcursul echipei și au decis să-l dea afară pe Costel Gâlcă, reproșându-i parcursul inconstant al echipei. Antrenorul care a câștigat ultimul titlu pentru FCSB, în 2015, a mărturisit în urmă cu câteva zile că nu are o relație cordială cu conducerea lui Radomiak: ”Nu sunt rezultate. Am spus și asta e, nu o să mă repet de atâtea ori. Conducerea are o părere, eu am altă părere.

A avut câteva oferte din România, pe care le-a refuzat

Problema e de lot, avem patru accidentați și e complicat. Pe termen scurt, nu putem să recuperăm decât unul sau doi jucători. Anul trecut erau niște probleme și nu s-au rezolvat între timp. Din punctul lor de vedere, s-au rezolvat.

Problema nu e ce oferte mai am, problema e aici. Ori plec, ori rămân. Nu mai există altă cale, e greu, îmi pare rău pentru suporteri. Sunt într-o situație neplăcută, în care nu mă văd bine. Dacă problemele nu se rezolvă, e greu. Trebuiau rezolvate de mult timp. Vedem ce se va întâmpla. Am avut oferte din România, dar de mult timp. Din partea mea nu e nicio problemă dacă ne despărțim. Lucrurile au fost clare de la început”, spunea Costel Gâlcă.