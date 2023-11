Becali, „pedepsit“ de fotbal: Cum va plăti FCSB, încă o dată, din cauza unui patron scăpat de sub control

FCSB a intrat în vacanța prilejuită de meciurile echipelor naționale cu voie bună. Ultima etapă a fost perfectă pentru formația din Berceni. Care a câștigat cu Craiova lui Mititelu, pe când CFR și Rapid, ocupantele locurile 2 și 3, s-au împiedicat. Cu Poli Iași, respectiv Sepsi.

Așadar, la ora actuală, după 16 etape scurse din sezonul regulat, FCSB are un avans de 3 puncte față de CFR și de 4 față de Rapid. Craiova lui Rotaru, aflată la 8 „lungimi“ distanță, nu reprezintă, deocamdată, un motiv de îngrijorare pentru lider. Iar când luăm în considerare că, pe lângă un start lansat de campionat, FCSB are, ca de obicei, și cel mai bun lot, firește că apare următoarea întrebare: Dacă nici acum, atunci când? Pentru că, în actuala stagiune, FCSB pare a fi în pole-position pentru a pune capăt „blestemului“ ratării unui titlu după care aleargă din 2015 încoace.

Și, totuși, nu e prima dată când FCSB dă impresia că aleargă singură în această cursă, pentru ca, la final, să încheie pe locul 2! De fapt, acest deznodământ a cam devenit „specialitatea casei“ la un club unde patronul a călcat în picioare rolul antrenorului. Iar dacă subalternii săi n-au reușit să-l convingă că greșește – nici nu se mai încearcă așa ceva! – fotbalul a fost cel care l-a „pedepsit“ pe Becali.

Iar acum, când echipa latifundiarului pare favorită să câștige campionatul, mulți analiști sunt de părere că, mai devreme sau mai târziu. FCSB va plăti pentru această anomalie care înseamnă transformarea antrenorului într-o simplă marionetă.

„E prea devreme să spunem că FCSB va fi campioană. Eu nu cred că o echipă condusă din exterior, nu de antrenor, va lua campionatul. Sincer vă spun. E posibil să-l ia, nu știu care e situația exactă la ei. Se vorbește foarte mult despre implicarea patronului... e <<jucăria lui>>, face ce vrea cu ea, dar eu cred că o echipă condusă de patron nu va câștiga campionatul. Așa cred. Pe termen scurt, e posibil să câștigi un meci, două, trei, dar un campionat nu poți“, a spus Dorinel Munteanu (55 de ani) la Digi Sport.

Actualul antrenor al Oțelului, o nou-promovată care a depășit așteptările în actuala stagiune, a și explicat de ce o trupă în care omul de pe bancă e marginalizat – la FCSB, vorbim despre cuplul Pintilii – Charalambous - va fi una în derivă, pe termen lung.

„Cum vezi forma jucătorului? Sunt niște lucruri pe care trebuie să le simtă antrenorul. Cu schimbările la fel. În fine, știm cu toții ce se întâmplă la FCSB...“, a adăugat „Munti“, o figură emblematică în fotbalul românesc.

„La FCSB se vede că nu există antrenor“

Un alt fost mare jucător, Gabi Balint (60 de ani), a criticat mereu situația de la FCSB din postura de analist al postului Digi Sport. Inclusiv acum, când formația din Berceni e pe primul loc, fostul internațional e convins că, la un moment dat, va veni decontul pentru amatorismul instaurat de patron la club.

„La FCSB, nu e o idee de joc. Cu părere de rău, antrenorii n-au autoritate în vestiar, iar asta se vede. Jucătorii știu tot timpul ce se întâmplă, cum se întâmplă. Antrenorul trebuie să-l asculți și să execuți, să faci repetiție. Eu nu cred că se întâmplă lucrul ăsta la FCSB. Cred că există ruptură între antrenor și jucători. Se vede în teren... numai acțiuni individuale, construcția prea lentă, nu toți fac efort pentru a recupera mingea“, a explicat fostul atacant, cu 34 de selecții și 14 goluri în echipa națională.

Iar la Orange Sport, Basarab Panduru (53 de ani), un alt analist obișnuit să zică lucrurilor pe nume, a avut un discurs similar, fiind sceptic că FCSB va avea capacitatea de a duce la bun sfârșit un sezon în care a pornit bine.

„Când Rapid a bătut FCSB, a fost evident că Rapid are antrenor. La golul lor de victorie, de 2-1, îţi dai seamă că habar n-au ce au de făcut cei de la FCSB. Și dacă erai într-un avion, îţi dădeai seama că vorbeşti de o echipă care are un antrenor şi de una care n-are. Sau are foarte mulţi oameni pe lângă care îşi dau cu părerea. Şi jucătorii ascultă ba într-o parte, ba din alta. Fiecare joacă cu ce aude de la unul şi de la altul“, a spus fostul internațional.

Gâlcă, ultimul antrenor care a putut să muncească

Nu e tocmai întâmplător faptul că FCSB a luat ultimul titlu la capătul sezonului 2014-2015. Cu Costel Gâlcă (51 de ani) pe bancă. La vremea respectivă, patronul Gigi Becali a stat după gratii în cea mai mare parte a stagiunii. A fost eliberat, abia când campionatul era pe final. Și, chiar dacă FCSB a luat tot în acel sezon, titlu, Cupa României, dar și Cupa Ligii, latifundiarul a renunțat la Gâlcă. Motivul l-a și dezvăluit, ulterior. Concret, cât timp a fost în închisoare, Becali a continuat să dea indicații tehnico-tactice. Ele au fost însă ignorate de Gâlcă, care avea liniștea asigurată, în condițiile în care Becali nu putea să-l facă praf în mass-media. Patronul a „fiert“, așadar, în închisoare, dar l-a „decapitat“ pe Gâlcă, imediat după terminarea sezonului.

Superliga 2023-2024, etapa a 16-a

Sepsi – Rapid 0-0

Universitatea Cluj – Petrolul 0-0

Poli Iași – CFR Cluj 3-3

Farul – Hermannstadt 1-1

Botoșani – Voluntari 3-3

Universitatea Craiova – Dinamo 1-0

FCSB – FCU Craiova 1948 2-1

UTA – Oțelul Galați 2-4

Clasament

1. FCSB 16 10 4 2 30-16 34

2. CFR Cluj 16 9 4 3 31-17 31

3. Rapid 16 8 6 2 31-17 30

4. Universitatea Craiova 16 7 5 4 22-16 26

5. Hermannstadt 16 5 9 2 24-16 24

6. Petrolul 16 4 10 2 19-16 22

7. Farul Constanța 16 6 4 6 22-24 22

8. Oțelul Galați 16 3 11 2 16-14 20

9. Sepsi 16 5 5 6 18-18 20

10. Universitatea Cluj 16 4 8 4 22-23 20

11. Poli Iași 16 4 6 6 19-23 18

12. UTA 16 4 6 6 19-25 18

13. Voluntari 16 4 5 7 20-29 17

14. FC U Craiova 1948 16 4 3 9 25-30 15

15. Dinamo 16 2 4 10 9-27 10

16. Botoșani 16 0 8 8 17-33 8

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.