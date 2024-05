Corvinul Hunedoara, opera unui antrenor despre care se vorbește prea puțin: dezvăluirea făcută de Florin Maxim

Florin Maxim (43 de ani) e, la ora actuală, un antrenor pe val în fotbalul românesc despre care se vorbește mult prea puțin. Ce a reușit el la Corvinul e cu adevărat impresionant. Și arată că avem de-a face cu un tehnician de mare viitor.

În dialog cu site-ul federației, Maxim, fost fotbalist la Corvinul, Sportul Studențesc sau Farul Constanța, a dezvăluit că a crezut cu adevărat în posibilitatea de a juca finala Cupei României, deși echipa sa tocmai promovase în „B“. „Sincer, chiar am notat în calendarul din vestiar data finalei, de anul trecut! Am crezut și a fost un obiectiv pentru noi, știam că nu aveam drept de promovare. Simplu n-a fost, am jucat pe două fronturi cam cu aceiași jucători, mulți cu care am promovat din Liga 3. Dar ei pot arăta și mai mult! Vreau să cred că suntem o echipă echilibrată. Chiar ai ce să vezi la meciurile noastre, avem un stil ofensiv, punem presiune pe adversar din primul minut. Dar știm și să ne apărăm!“, a declarat Maxim.

La rândul său, Dorinel Munteanu a readus Oțelul într-o finală de cupă după 20 de ani. În 2004, formația de la Dunăre a pierdut ultimul act, 0-2 cu Dinamo.

„Va fi un meci greu împotriva Corvinului. Din punct de vedere sportiv, profesional, suntem pregătiți de Europa, dar ne lipsește partea financiară. Avem nevoie de un buget mult mai mare. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre bani, dar cred că Oțelul are cel mai mic buget din prima ligă“, a spus „Munti“.

Drumul finalistelor spre ultimul act

Corvinul Hunedoara

*Turul III: 4-1 cu Jiul Petroșanu

*Play-off: 4-2 cu Csikszereda

*Grupe: 2-0 cu Chindia, 1-0 cu Sepsi și 6-0 cu Progresul Pecica

*Sferturi: 4-0 cu CFR Cluj

*Semifinale: 3-1 cu FC Voluntari

Oțelul Galați

*Play-off: 3-1 cu FC Bacău

*Grupe: 4-1 cu Zalău, 1-1 cu FCSB și 3-3 cu Dinamo

*Sferturi: 1-0 cu Universitatea Craiova

*Semifinale: 2-1 cu Universitatea Cluj