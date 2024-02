Cornel Dinu, neinvitat la meciul de retragere al Generației de Aur. „O să mă duc dincolo, poate mă vor recunoaște ăia”

Cornel Dinu a fost selecționerul cu care s-a început campania de calificare la World Cup 1994, dar spune că nu a fost invitat la meciul de retragere al Generației de Aur. „Procurorul”, ajuns la 75 de ani, crede că a devenit indezirabil atât în fotbalul românesc, cât și la Dinamo.

„Generația de Aur” va avea un meci de retragere pe 25 mai, ora 20.30, pe Arena Națională. Va fi o sărbătoare a fotbalului românesc, la 30 de ani de la cea mai mare performanță la nivel de primă reprezentativă. Pregătirile pentru acest meci de gală se află pe ultima sută de metri, adversarul tricolorilor urmând a fi o selecționată mondială în care și-au anunțat prezența Rivaldo, Hristo Stoichkov sau Luis Figo, în timp ce pe bancă ar putea fi Jose Mourinho.

Gică Popescu a dezvăluit că la evenimentul din primăvară sunt invitați și antrenorii care au trecut pe banca Generației de Aur, în frunte cu Anghel Iordănescu, selecționerul care a antrenat la World Cup 1994, dar și Cornel Dinu și Mircea Lucescu, deși ultimul nu a făcut parte din acest segment al istoriei primei reprezentative.

Are senzația că nu a existat în fotbalul românesc

Cornel Dinu, selecționer al României între 1992 și 1993, a rămas surprins când a auzit declarațiile lui Gică Popescu. ”Unde să vin domnule? La ce eveniment? Nu, nu m-a invitat nimeni, cred că sunt interzis de Federația Română de Fotbal și de familia Iordănescu. La fel și la Dinamo, de o parte decidentă din PCH.

Am această senzație, că sunt interzis, că eu nu am existat în fotbalul românesc și dinamovist. Dar m-am obișnuit cu gândul ăsta, îmi văd de treaba mea, mai am puțin, o să mă duc dincolo, poate dincolo mă vor recunoaște ăia”, a declarat Cornel Dinu pentru ProSport.