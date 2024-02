Cornel Dinu îi face praf pe acționarii lui Dinamo, care s-au pozat cu trofeele CFR-ului. „Așa e când dai briciul la maimuțe”

Dinamo a fost umilită la Cluj, de CFR, cu 4-0, toate golurile fiind marcate după pauză. Amărăciunea ”câinilor” a fost amplificată de șefii clubului din Șos. Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu, care au fost surprinși făcându-și poze cu vitrina cu trofee a ardelenilor.

Cornel Dinu s-a arătat stupefiat de gestul acționarilor lui Dinamo. „Deziluzionant. Cu toate că nu mă mai miră nimic. Am mai spus-o, ce rost ar mai avea s-o repet?, așa este când dai briciul la maimuțe. La asta s-a ajuns la Dinamo. Am tot semnalat, ce pretenții să ai?! Și antrenorul ăsta (n.r. Zeljko Kopic) îmi face impresia că este priceput, dar cu asemenea conducători... Ăsta e război, nu se câștigă doar cu antrenorul”, a declarat, pentru gsp.ro, Cornel Dinu.

De partea cealaltă, Andrei Nicolescu și Eugen Voicu au explicat că nu au făcut poză cu trofeele rivalilor, ci cu Cupa României din 2016, pe care era înscris și numele lui Dinamo, după finala pierdută contra CFR Cluj. Intrat în direct la DigiSport, Andrei Nicolescu, administratorul special al bucureștenilor, a declarat că Eugen Voicu, acționar principal al clubului prin intermediul Red&White, a dorit să-și facă o poză cu trofeul Cupei României, pe motiv că apărea numele Dinamo București pe el.