Cîrstea, explicația înfrângerii cu Kvitova: „Asta îmi reproșez“

Aventura spectaculoasă a Soranei Cîrstea (32 de ani, 74 WTA) în Statele Unite ale Americii s-a încheiat. După o lună de vis, cu niște câștiguri imense, după cum Adevărul le-a enumerat aici.

Învinsă în semifinalele de la Miami Open, „Sori“ a explicat pentru trimisul Digi Sport în SUA, Gabriel Morariu, cum de a fost întoarsă de Petra Kvitova (Cehia, 33 de ani, 12 WTA) după un meci în care, la un moment dat, a irosit două mingi de set!

Ce a spus Sorana Cîrstea?

*Dacă ar fi să-mi reproșez ceva, sunt game-urile de la 5-2 pentru mine la 7-5, 2-0 pentru ea. Acolo am simțit că am scăzut puțin jocul. Ea a început să fie mult mai liberă, să joace mult mai curajos. Apoi, am încercat să revin, dar a fost prea târziu.

*Plec cu zâmbetul pe buze, au fost două turnee bune din partea mea. Am pierdut la Indian Wells la Iga (n.r. – Iga Swiatek), numărul 1, iar aici la Petra, după un meci pe care cred că l-am avut în mână. Nivelul e acolo și asta îmi dă încredere pentru turneele care urmează.

Ce urmează pentru Sorana Cîrstea?

Sezonul de zgură. Foarte probabil, calendarul Soranei, în următoarele săptămâni, va include participări la Stuttgart (15-23 aprilie), Madrid (25 aprilie – 7 mai), Roma (9 – 20 mai), punctul culminant urmând a fi atins, la French Open (28 mai – 11 iunie). Aici, Cîrstea poate aborda al doilea Grand Slam al anului din postura de cap de serie, dacă își va continua ascensiunea în ierarhia mondială.