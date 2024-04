Ciclism: Circa 450 de sportivi sunt aşteptaţi la Europenele de mountain bike de la Cheile Grădiştei

Circa 450 de sportivi, 10.000 de spectatori şi transmisii live la Eurosport sunt câteva dintre ingredientele principale ale primelor Campionate Europene de mountain bike găzduite de România, la Cheile Grădiştei, între 8 şi 12 mai, au anunţat miercuri, organizatorii, cu prilejul unei conferinţe de presă desfăşurate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Sport.

''Niciodată România nu a mai găzduit un Campionat European de ciclism Suntem onoraţi, emoţionaţi, frământaţi. Nu vă putem ascunde, este o noutate pentru toată lumea, dar toată energia noastră se îndreaptă acum către acest eveniment, fără să exagerez, istoric pentru ciclismul românesc şi, bineînţeles şi pentru sportul românesc în acelaşi timp. Sperăm să avem parte de peste zece mii de oameni la faţa locului în cele patru zile de concurs efective joi, vineri, sâmbătă şi duminică. De asemenea, ştim că vom avea în jur de 400 de sportivi. Procesul de înscriere nu s-a încheiat încă, este în plină derulare până pe 27 aprilie. Această competiţie va fi transmisă în premieră live de Eurosport, în toată Europa, dar şi la televizor pentru cei care nu au aplicaţia. Pentru cei care nu au aplicaţia, ştim sigur că se vor vedea la Eurosport competiţiile de cross country olympic la seniori de duminică, proba în care va participa şi echipa de seniori a României. Ceea ce este un lucru remarcabil. Vor fi premii în cuantum de 15.000 de euro asigurate de Uniunea Ciclistă Europeană şi vom avea 13 starturi în cele patru zile de competiţie. Dacă ne gândim la faptul că în luna octombrie s-a semnat contractul cu Uniunea Ciclistă Europeană şi iată acum suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile, în grafic la zi, e un lucru remarcabil. Cheile Grădiştei şi Fundata Resort au contribuit foarte mult. Au pus la dispoziţie toată logistica de care au parte, utilaje, excavatoare, oameni'', a spus preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană.

Şeful FRC a adăugat că acest eveniment are loc într-un moment favorabil ciclismului autohton, în care numărul sportivilor legitimaţi a ajuns la 1.000: ''Acest Campionat European vine într-un context în care prima dată în istoria ciclismului avem doi campioni europeni la un interval de patru luni, ceea ce este o altă surpriză. Vlad Dascălu, campion european de mountain bike în proba olimpică, victorie pe care şi-a adjudecat-o în cadrul Jocurilor Europene de anul trecut din Polonia. De asemenea, Ede Karoly Molnar este campion european la proba de cros country eliminator. Nu este o probă olimpică, dar cei doi sunt legaţi de mai multe lucruri. În primul rând faptul că sunt în aceeaşi echipă olimpică şi punctează pentru JO de la Paris. În al doilea rând sunt colegi la CS Dinamo. Merită subliniat faptul că Ede este de sâmbătă lider în Cupa Mondială de Cross Country Eliminator după câştigarea primei etape organizate la Paris şi chiar astăzi va zbura la Barcelona pentru a doua etapă, în speranţa că îşi va păstra poziţia de lider. Tot anul trecut am reuşit în ciclism să câştigăm 56 de medalii la Campionatele Balcanice la care am participat, de şosea, de mountain bike, de pistă şi downhill. În luna iulie 2024, vom organiza un nou Campionat Balcanic de downhill, la Braşov, într-o locaţie superbă. Anul trecut am avut parte de 1.000 de sportivi licenţiaţi. Sperăm anul acesta să să depăşim acest număr''.

Sprinceană a precizat că ideea organizării acestui Campionat European s-a înfiripat prin 2018 şi toate echipele de conducere care au trecut pe la FR de Ciclism şi-au adus o contribuţie.

Pe 28 aprilie va avea loc pe traseul de la Cheile Grădiştei o competiţie test, o etapă din Cupa României de mountain bike, prilej cu care se va face şi selecţia pentru lotul naţional, care va fi alcătuit din trei sportivi la seniori (Elite), câte patru la U23 (masculin şi feminin) şi patru la juniori.

La Elite vom fi reprezentaţi de Vlad Dascălu, Ede Molnar şi Patrick Pescaru.

Printre numele grele care s-au înscris la Europenele de la Cheile Grădiştei se numără danezul Simon Andreassen, câştigătorul etapei disputate duminică în Brazilia la Cupa Mondială XCO, francezul Victor Koretzky, locul trei la Mondiale la cross country olympic în 2022, locul doi la primele două etape de Cupă Mondială din Brazilia, Pauline Ferrand Prevot, campioană mondială en titre cross country olympic (XCO) şi de short track (XCC), olandeza Puck Pieterse, vicecampioană mondială XCC, etc.