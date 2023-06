Christophe Galtier, reținut de poliție! Acuzațiile care i se aduc antrenorului de la PSG

Suspectat de „discriminare de rasă sau de apartenenţă la o religie”, Christophe Galtier (56 de ani), încă antrenorul lui PSG, a fost reținut de autoritățile franceze.

Jurnaliștii de la RMC Sport au dezvăluit că doi bărbați au fost luați în custodia poliției din Nisa - antrenorul său și fiul său. Contactat de presă, avocatul lui Christophe Galtier nu a dat prea multe detalii despre situația antrenorului și a transmis că totul va fi explicat pe îndelete într-un comunicat care va fi emis pe parcursul acestei zile.

Jurnalistul independent Romain Molina a publicat un email al fostului director al clubului OGC Nice, Julien Fournier, care relata unele cuvinte discriminatorii ale lui Galtier la adresa unei părţi a vestiarului echipei de pe Coasta de Azur. Fournier relata că Galtier i-a răspuns că „trebuie ţinut cont de realitatea oraşului şi că nu poate avea atâţia negri şi musulmani în echipă”, declarându-şi intenţia de a schimba în profunzime componenţa lotului, pentru a limita la maximum posibil numărul de jucători musulmani.

Cum se apără tehnicianul

Mesajul ar fi fost trimis la finalul sezonului trecut către Dave Brailsford, directorul sportiv al lui Ineos, grupul petrochimic care deţine clubul din Nisa. Galtier a răspuns acuzațiilor, în luna aprilie: ”Am fost crescut într-un mediu mixt și în valorile împărtășirii respectului față de ceilalți, indiferent de originea, culoarea sau de trecutul lor. Toată viața mea de bărbat și de fotbalist a fost dictată de preocuparea de a trăi cât mai bine cu ceilalți. Nu pot accepta ca numele meu și al familiei mele să fie murdărit în acest fel.

De aceea, am decis să atac pe oricine îmi calcă onoarea. Am încredere în justiția țării mele și nu pot să fiu decât mulțumit de deschiderea anchetei. A fost grea, foarte grea desigur (n.r. ultima săptămână), dar m-am refugiat în munca mea. Momentele pe care am putut să le petrec cu grupul mi-au permis să uit de tot ce se spunea despre mine", a declarat Christophe Galtier, la mijlocul lunii aprilie.

Antrenorul va fi îndepărtat de la PSG în aceste zile, fiind despăgubit cu 6 milioane de euro. El va fi înlocuit cu fostul selecționer al Spaniei, Luis Enrique, care a bătut palma cu șefii clubului parizian.