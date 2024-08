Celebru prezentator TV, fost fotbalist, concediat după ce i-a trimis unei colege „mesaje deplasate”

Prezentatorul TV Jermaine Jenas a fost dat afară de postul de televiziune BBC, după ce o membră a personalului emisiunii „The One Show” l-a acuzat că i-a fi trimis o serie de „mesaje deplasate”. Fostul fotbalist de la Tottenham, acum în vârstă de 41 de ani, este acuzat că a încălcat codul de conduită al postului TV.

Jermaine Jenas a fost concediat și nu va mai fi gazda emisiunilor „Match of the Day” și „The One Show”, date fiind plângerile privind „comportamentul său inadecvat”. BBC a confirmat faptul că au început o investigație în urma „acuzațiilor care implică comunicații digitale, cum ar fi mesajele texte”, pe care le-ar fi primit colega lui Jermaine Jenas de la acesta în urmă cu câteva săptămâni.

Fostul fotbalist a replicat, conform The Sun: „În acest moment nu pot vorbi despre asta. Pot să vă spun că nu sunt fericit. Există două părți ale fiecărei povești și voi vorbi cu avocații mei pe această temă”. Căsătorit și tatăl a patru copii, el a prezentat ultima oară emisiunea „The One Show” pe data de 22 iulie, în sezonul trecut. Jermaine Jenas a absentat de la primul episod din noul sezon, care s-a difuzat sâmbăta trecută.

Coșmar pentru BBC

„Acesta este un coșmar categoric pentru BBC. Au fost formulate plângeri cu privire la comportamentul lui Jermaine. După câteva anchete de rutină imediate, s-a luat decizia de a-l scoate din emisiune și de a-i rezilia contractul. Noul director sportiv al BBC, Alex Kay-Jelski, a fost puternic implicat în acest proces și este ferm convins că în noua sa casă nu trebuie să există schelete. În prezent, sentimentul este că nu se va întoarce la BBC”, a dezvăluit o sursă a publicației citate anterior.

Un purtător de cuvânt din cadrul BBC a confirmat faptul că Jermaine Jenas nu va mai fi văzut la postul lor de televiziune. „Putem confirma că Jermaine Jenas nu mai face parte din line-up-ul de prezentare”, a transmis acesta. La începutul acestei luni, consiliul director al BBC a transmis un comunicat prin care a anunțat schimbări la nivelul normelor și practicilor de conduită ale angajaților săi.

BBC creează o cultură sănătoasă a locului de muncă

„Rămânem îngrijorați de potențialul unui comportament inadecvat la locul de muncă, în special în mediile creative și editoriale. În timp ce provocările legate de dezechilibrele de putere la locul de muncă sunt o provocare pentru mai mulți angajatori, BBC trebuie să respecte cele mai înalte standarde.

BBC a articulat în mod clar valorile și un cod de conduită puternic și s-au înregistrat multe progrese în ultimii ani. Acestea fiind spuse, consiliul va comanda o analiză independentă care va face recomandări cu privire la pașii practici care ar putea consolida o cultură a locului de muncă în conformitate cu valorile BBC”, au transmis britanicii, printr-un comunicat.