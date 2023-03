Carlos Alcaraz cântă înainte de meciuri: Melodia celebră pe care o fredonează când urmează să pășească pe teren VIDEO

Tenismanul spaniol, Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, a declarat că este un fan al seriei de filme Rocky, în care personajul principal este un boxer, Rocky Balboa, interpretat de celebrul actor american Sylvester Stallone, informează EFE.

Alcaraz, care va împlini 20 de ani în luna mai, a precizat că se motivează înaintea meciurilor ascultând şi cântând "foarte tare" melodiile din Rocky, alături de antrenorii săi, în special ''Eye of the Tiger".

"Îmi amintesc întotdeauna filmele Rocky, toate melodiile din Rocky. În fiecare zi de meci, în maşină pun trei cântece din Rocky, cum ar fi 'Eye of the Tiger''', a declarat Alcaraz după victoria obţinută în faţa americanului Tommy Paul, în urma căreia s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida).

''Le cântăm cu echipa mea, cântăm foarte tare, este ceva care mă motivează foarte mult'', a adăugat jucătorul iberic pentru Tennis Channel, deţinătorul drepturilor turneului Miami Open în Statele Unite.

Alcaraz s-a impus în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, în partida cu Tommy Paul, iar în sferturile de finală va juca cu compatriotului acestuia Taylor Fritz. El şi-a luat cu această ocazie revanşa în faţa lui Paul după eşecul suferit în faţa americanului în vara trecută la Montreal, în singurul lor duel anterior.

"Astăzi am fost mai relaxat, la Montreal am fost mai nervos. Sunt mulţumit de felul în care am jucat, m-am distrat bine, am zâmbit tot timpul", a spus spaniolul. Alcaraz a subliniat că are o relaţie foarte bună cu Tommy Paul în afara terenului şi s-a declarat convins că vor juca "de multe alte ori" împreună, în următorii ani. Anul trecut, Carlos Alcaraz a cucerit titlul la Miami Open, după ce l-a învins în finală pe norvegianul Casper Ruud.