Novak Djokovici, fără regrete în privința refuzului vaccinării. Decizie conștientă, riscuri asumate

Pentru că a rămas consecvent ideii de a nu se vaccina împotriva Covid-19, Novak Djokovici a îndurat multe restricții și umilințe. Cel mai mare scandal s-a produs la Australian Open 2022, când sârbul a fost expulzat din țara de la Antipozi, pentru ca apoi să rateze mai multe turnee.

Ultimele două sunt Indian Wells și Miami Open, primul încheiat zilele trecute, iar al doilea aflat în plină desfășurare. Cum nu a avut posibilitatea să intre în SUA, din același motiv, Nole a fost detronat de pe primul loc mondial de Carlos Alcaraz.

Sârbul a povestit pentru CNN cum și-a asumat neparticiparea la aceste turnee în urma refuzului de a nu se vaccina, anunțând clar că nu regretă nimic. „N-am niciun regret. Am învățat, de-a lungul vieții, că regretele nu fac decât să te țină pe loc și, practic, te fac să trăiești în trecut. Nu vreau să fac asta.

De asemenea, nu vreau să trăiesc prea mult nici în viitor. Îmi doresc să fiu în momentul prezent, dar bineînțeles că mă gândesc la viitor, să creez un viitor mai bun. Așa că îl felicit pe Alcaraz. Merită să revină pe locul 1”, au fost declarațiile lui Djokovici pentru CNN, preluate de Eurosport.

Vrea să se întoarcă, pentru public

Nole a mai spus că-i pare rău că nu a putut juca la Indian Wells și la Miami, dar că e decizia sa. „E păcat că n-am putut juca acolo. Îmi plac acele turnee. Am avut destule succese la cele două turnee, dar, în același timp, e decizia conștientă pe care am luat-o și am știut că există întotdeauna posibilitatea să nu merg.

Aceasta e situația actuală, care sper că se va schimba pentru sfârșitul acestui sezon, pentru US Open (n.r. - 28 august - 10 septembrie). Acesta e cel mai important turneu pentru mine pe pământ american. Îmi doresc foarte mult să joc acolo, vreau să fiu acolo. De fapt, în 2021, când am pierdut în finală împotriva lui Medvedev, am trăit, probabil, unul dintre cele mai bune momente pe care le-am avut vreodată cu publicul din New York.

Revine pe teren la începutul lunii aprilie

Asta deși am avut norocul să câștig acel turneu de trei ori și să joc multe finale. Chiar dacă am pierdut acel meci, am primit multă dragoste și apreciere din partea oamenilor și vreau să mă întorc și să reiau legătura cu mulțimea de acolo. Așa că e ceva ce aștept cu nerăbdare și sper că se va întâmpla”, a declarat Nole.

Sârbul, campion în 2023 la Adelaide și la Australian Open, va reveni pe teren în cadrul turneului de la Monte Carlo, programat în perioada 8-16 aprilie. Iar cum restricțiile de intrare în SUA pentru persoanele nevaccinate împotriva Covid-19 se vor ridica începând cu 11 mai, Djokovici are cale liberă spre US Open, turneu pe care l-a câștigat în 2011, 2015 și 2018.