Boloni, după promovarea cu Metz în prima ligă franceză. „Este o recompensă…“

Metz, formația antrenată de românul Ladislau Boloni, și-a adjudecat revenirea în prima ligă franceză.

Grație victoriei cu 3-2 în fața celor de la Bastia, Metz are un avans de trei puncte și o diferență de goluri mare față de Bordeaux, al cărei joc a fost întrerupt în minutul 22 la 0-1 cu Rodez.

Boloni a ținut să-și felicite grupul pentru îndeplinirea obiectivului stabilit în momentul în care a acceptat să devină antrenorul echipei.

Antrenorul Laszlo Bölöni a declarat pentru L'Equipe că este încântat că și-a îndeplinit obiectivul de a reveni în prima ligă.

"Am atins mai multe obiective, dar cel mai important a fost acesta. Am parcurs un drum lung, pe un drum accidentat, dar astăzi suntem cu toții aici, jucătorii, familiile, staff-ul și așa mai departe. Pentru mine, cea mai mare satisfacție este că am găsit o echipă care a acceptat să facă o treabă colosală și a fost o plăcere să fac treabă, chiar dacă nu spun că a fost ușor. Este o recompensă pentru modul în care jucăm și de aceea sunt mândru de munca noastră (...). Singurul dezavantaj, care este păcat, este ceea ce s-a întâmplat cu Bordeaux, dar asta este problema lor, iar din partea noastră este minunat. Acum vom vedea cum și cu cine vom continua”, a spus Boloni potrivit maligue2.fr.