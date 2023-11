Bernadette Szocs, victorie uimitoare în fața medaliatei olimpice la Turneul Campioanelor

Bernadette Szocs a furnizat prima mare surpriză a Turneului Campioanelor la tenis de masă, desfășurat la Frankfurt. Reprezentanta României a învins-o pe chinezoaica Chen Meng, dublă campioană olimpică și de cinci ori campioană mondială, cap de serie numărul doi, scor 3-2 (4-11, 11-8, 13-11, 5-11, 12-10).

Aflată pe locul 12 mondial, Berni a obținut ieri o victorie uimitoare la WTT Champions Frankfurt 2023.. Este a doua victorie obţinută de sportiva noastră în faţa lui Chen Meng, în cursul acestui an. "Bernadette Szocs, abonată la victorii mari! Tricolora a reușit din nou un meci uriaș, tot în fața campioanei olimpice Chen Meng (China), pe care a eliminat-o spectaculos de la WTT Champions Frankfurt 2023!

Sportiva noastră și-a reconfirmat valoarea pe scena mondială, iar alături de antrenorul Viorel Filimon a avansat în sferturile de finală cu una dintre victoriile spectaculoase ale competiției din Germania", a fost anunțul Federației Române de Tenis de masă.

Luptă dramatică împotriva campioanei olimpice

"La masa de joc, campioana de la Jocurile Europene (locul 12 mondial) și deținătoarea titlului olimpic (locul 2 mondial) au alternat momentele în care au controlat jocul, iar suspansul a crescut pe măsură ce ambele sportive de top și-au adjudecat seturile. Bernadette Szocs și-a continuat jocul complex arătat în fața sportivei din China, a căpătat încredere pe măsură ce a pus punctele în dreptul său și, în ciuda unui penultim set pierdut la mare diferență, a rămas de neclintit la masa de joc.

Cu lovituri puternice și hotărâtă la serviciu, Bernadette a dus scorul până la 10-8 în decisiv, a pierdut ambele mingi de meci, dar în cele din urmă a accelerat spre victoria cu 3-2 (4-11, 11-8, 13-11, 5-11, 12-10). La finalul meciului de vis, Bernadette Szocs a oferit o primă reacție și a remarcat încurajările pe care le-a primit în sala din Frankfurt”, a detaliat FRT desfășurarea partidei româncei.

”Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați încurajat, mă bucură acest fapt! E nemaipomenit! Credeam că o pot învinge. Am jucat de multe ori contra ei, am fost aproape și am crezut că pot câștiga din nou în fața ei. Văd că am fanii aici, sunt fericită să joc în Germania, am mereu oameni alături de mine aici”, a spus Berni după partida epuizantă.

Pentru un loc în semifinalele de la Turneul Campioanelor, Bernadette Szocs se va duela cu Hina Hayata, din Japonia.