Becali simte cum îi fuge pământul de sub picioare: patronul FCSB asistă la un scenariu de coșmar ANALIZĂ

Dacă nici acum, atunci când? Această întrebare a fost pusă la începutul sezonului de „Adevărul“ pentru a sublinia că FCSB e favorită clară la câștigarea titlului într-o stagiune în care i se potrivește de minune eticheta de „chior în țara orbilor“.

Pentru că, în comparație cu formația din Berceni, mai toate candidatele la titlu au avut probleme grave sau fluctuații de formă. Să le luăm pe rând:

*Rapid a pornit mult sub așteptări și, după primele runde, se vorbea inclusiv despre schimbarea lui Cristiano Bergodi (59 de ani) din funcție, în timp ce galeria solicita plecarea italianului. Chiar dacă echipa s-a redresat pe parcurs, criza s-a reinstaurat spre finalul anului. Când Rapid a legat șase etape fără victorie, înainte de a intra în vacanță!

*CFR Cluj a fost victima unor decizii catastrofale luate de conducere. Care, după ce a mers pe un proiect low-cost, a și insistat cu păstrarea lui Andrea Mandorlini (63 de ani) pe bancă, deși era evident că italianul e incompatibil cu lotul de jucători. Dovadă și prestațiile tot mai slabe care au culminat cu eșecul de la Botoșani, în prima etapă din 2024.

*Farul și Universitatea Craiova – Campioana en-titre s-a dus în cap, încă din vară, fiind clar că echipa lui Hagi n-are cum să repete sezonul excelent pe care l-a avut în 2022-2023. Iar Știința, cu un patron, Mihai Rotaru, care n-are ochi la antrenori, a arătat după primele săptămâni din Superliga noastră că n-are nici ea stofă de campioană.

În aceste condiții, FCSB a defilat! Chiar dacă la acest club domină amatorismul impus de finanțatorul Gigi Becali, un om care a distrus rolul și autoritatea antrenorului – cuplul Pintilii – Charalambous e „de decor“ – formația din Berceni a „trăit“ din niște calități certe pentru campionatul nostru slab și sărăcăcios. Vorbim despre omogenitatea și valoarea lotului. Pentru că la FCSB există, în mod clar, niște jucători care, la ora actuală, sunt peste nivelul Superligii. Florinel Coman, Darius Olaru și Adrian Șut sunt câteva exemple clare în acest sens.

Apar consecințele unor decizii proaste

FCSB rămâne, în continuare, principala favorită la titlu, însă e clar că lotul s-a „subțiat“ față de startul sezonului. Din cauza accidentărilor și unele decizii proaste ale patronului. Dacă la primul capitol, vorbim despre ghinion și niște situații care nu pot fi controlate de nimeni, în schimb, îndepărtarea unor jucători buni s-a întâmplat la ordinul lui Gigi Becali. Care rămâne principalul pericol pentru echipa sa, în tentativa de a cuceri primul titlu după 9 ani.

Latifundiarului i s-a pus pata pe jucători precum Cordea, Damjan Djokovic și Compagno. Care, pe rând, au părăsit FCSB. În privința lui Cordea, Becali a și recunoscut, ulterior, că s-a grăbit cu vânzarea sa la Al-Tai, în Arabia Saudită, mai ales că nici suma încasată, de 1,3 milioane de euro, n-a fost vreo lovitură financiară. Apoi, Djokovic a fost gonit de la FCSB și, ajuns la Rapid, a devenit repede om de bază, având deja cinci meciuri și un gol. În fine, Compagno se încadrează în categoria jucătorilor devalorizați de Becali! Italianul, adus de la Craiova pentru 1,5 milioane de euro, a ajuns să fie vândut în China, la Jinmen Tiger, pentru doar 120.000 de euro! Iar asta după un prim sezon foarte bun la FCSB, cu 16 goluri. Apoi, din motive demne de Dosarele X, Compagno a fost „tocat“ mărut de Becali până a cedat și și-a făcut bagajele cu destinația China. Prin plecarea lui Compagno, FCSB stă acum în trei atacanți, Coman, Miculescu și Luis Phelipe, dintre care ultimii doi sunt „certați“ cu golul!

Pe lângă aceste decizii neinspirate ale lui Becali, care sunt „specialitatea casei“ la el, FCSB tocmai a primit vești proaste și din partea staffului medical. Pentru că fundașul dreapta titular, Alexandru Pantea (20 de ani), a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat la un antrenament și va lipsi 6 luni! Pantea, care asigura că FCSB are un titular U21, așa cum cere regulamentul, e așteptat să joace, din nou, în luna octombrie! Pierderea sa va conta enorm la formația din Berceni. Încă din runda următoare. Pentru că, colac peste pupăză, Vali Crețu (35 de ani), alt fundaș dreapta, a luat „galben“ în meciul cu Universitatea Cluj (0-0), devenind suspendat pentru partida de duminică, acasă, cu Botoșani.

Fără Pantea și Crețu, ghanezul Nana Antwi (23 de ani) va evolua pe flancul drept al apărării. Și, pe termen lung, FCSB va fi nevoită să forțeze titularizarea unui jucător precum Octavian Popescu (21 de ani), Pandele (20 de ani) sau Radaslavescu (19 ani) ca să aibă un jucător sub 21 de ani în formula de start.

Rapid, impreviziblă, ca de obicei

Pierderea de turație a FCSB-ului a coincis cu seria excelentă a Rapidului. Venită de nicăieri parcă, în stilul acestui club, obișnuit să-și ducă fanii de la agonie la extaz și înapoi!

Trupa pregătită de Bergodi are cinci victorii în primele cinci etape din 2024. Și, cu acest șir de meciuri câștigate, a „mușcat“ din avansul de 11 puncte al FCSB-ului în fruntea clasamentului. În acest moment, diferența de puncte s-a redus la doar 7. Și, dacă am fi intrat mâine în play-off, FCSB și Rapid ar fi fost despărțite de doar 4 puncte! Pentru că, după înjumătățire, FCSB ar fi rămas cu 28 de puncte (n.r. – rotunjirea se face în sus), iar Rapid cu 24. Așadar, cu patru etape înainte de terminarea sezonului regulat, lupta pentru titlu s-a reaprins, mai ales că și CFR Cluj a început să dea semne pozitive, odată cu instalarea lui Adrian Mutu (45 de ani) pe bancă.

Programul „ține“ cu FCSB

În ciuda celor scrise mai sus, e nevoie și de o precizare: programul ultimelor patru runde din sezonul regulat e unul favorabil pentru FCSB. Care își poate mări, totuși, avansul înaintea intrării în play-off.

Formația din Berceni are trei partide pe care, în mod normal, trebuie să le câștige. Și, în ultima rundă, cea cu numărul 30, va avea un derby de șase puncte! Pentru că o eventuală victorie pe terenul Rapidului ar conta enorm în lupta pentru titlu. Eșecul, în schimb, ar complica și mai mult situația roș-albaștrilor care admit că sunt în pierdere de turație.

„Egalul cu Universitatea Cluj e cât o înfrângere pentru noi. Încet, încet, am început să pierdem în 2024 din avans și e o problemă pentru noi. Dar sunt convins că vom mai aduna puncte, astfel încât la startul play-offului să avem un avans liniștitor. Până la urmă, avem cea mai bună apărare din prima ligă, avem jucători de foarte mare calitate și e o chestiune de timp până când vom marca, din nou, două-trei goluri pe meci. Am fost conștienți de când am avut 11 puncte avans că nu suntem campioni, că se mai pot pierde puncte“, a spus mijlocașul Mihai Lixandru (22 de ani) după remiza albă de luni de la Cluj.

Programul candidatelor la titlu până la finalul sezonului regulat

*FCSB - Botoșani (acasă), Voluntari (deplasare), Petrolul (acasă), Rapid (deplasare)

*Rapid – Poli Iași (deplasare), UTA (acasă), Universitatea Craiova (deplasare), FCSB (acasă)

*CFR Cluj – Dinamo (acasă), Oțelul (deplasare), Farul (deplasare), Hermannstadt (acasă)

Luptă dură pentru ultimul loc de play-off

Campionatul s-a incins nu doar la vârf. Se dă o bătălie grea și pentru intrarea în play-off. Dacă am conveni că primele cinci locuri sunt deja adjudecate de FCSB, Rapid, CFR Cluj, Farul și Universitatea Craiova - deși oltenii „gâfâie“ din greu -, locul 6 poate fi, în continuare, un obiectiv realist pentru cel puțin cinci grupări. Deocamdată, Petrolul are prima șansă, iar Sepsi, cu patru înfrângeri la rând, pare departe de play-off. Dacă ne uităm la programul de mai jos, Universitatea Cluj pare să aibă un ușor avantaj, cu patru partide în care poate aduna 8-10 puncte:

*Petrolul – UTA (deplasare), Universitatea Craiova (acasă), FCSB (deplasare), Sepsi (acasă)

*Hermannstadt – U Craiova 1948 (acasă), Dinamo (deplasare), Oțelul (acasă), CFR Cluj (deplasare)

*U Cluj – Sepsi (deplasare), Farul (acasă), Botoșani (acasă), Voluntari (deplasare)

*UTA – Petrolul (acasă), Rapid (deplasare), U Craiova 1948 (acasă), Dinamo (deplasare)

*Sepsi – U Cluj (acasă), Botoșani (deplasare), Voluntari (acasă), Petrolul (deplasare)

Voluntari, retrogradarea devine un pericol tot mai mare

La subsolul clasamentului, marea miză e evitarea locurilor 15 și 16. Sau 9 și 10, după startul play-out-ului. Pentru că echipele care vor încheia campionatul pe aceste poziții vor pica direct în „B“. În schimb, ocupantele locurilor 7 și 8 din play-out vor avea șansa unui baraj cu o echipă din liga a doua. În mod surprinzător, Dinamo și Botoșani, care păreau „moarte și îngropate“, la un moment dat, au început să dea semne de viață, după pauza de iarnă. Botoșani a strâns 8 puncte din 15 în cele cinci runde din acest an, pe când Dinamo are două victorii succesive după ce pornise și în 2024 cu stângul, cu trei eșecuri succesive. Chiar și așa, ambele formații rămân, deocamdată, amenințate de retrogradare directă. Totuși, salvarea nu mai pare acum o misiune chiar imposibilă! Mai ales că Voluntari, echipa aflată pe 13, e în picaj, fără victorie de șapte etape. Așadar, urmează o bătălie crâncenă și pentru salvarea de la retrogradare. Iată programul echipelor angrenate în această luptă până la finalul sezonului regulat:

*Botoșani – FCSB (deplasare), Sepsi (acasă), U Cluj (deplasare), Farul (acasă)

*Dinamo – CFR Cluj (deplasare), Hermannstadt (acasă), Poli Iași (deplasare), UTA (acasă)

*Poli Iași – Rapid (acasă), U Craiova 1948 (deplasare), Dinamo (acasă), Oțelul (deplasare)

*Voluntari – Universitatea Craiova (deplasare), FCSB (acasă), Sepsi (deplasare), U Cluj (acasă)

Superliga 2023-2024, etapa a 26-a

Vineri

Petrolul – Poli Iași 2-1

Rapid – Hermannstadt 2-0

Sâmbătă

Voluntari – UTA 0-1

FC U Craiova 1948 – CFR 1-3

Duminică

Botoșani – Universitatea Craiova 2-2

Dinamo – Oțelul Galați 3-1

Luni

Sepsi – Farul Constanța 0-1

Universitatea Cluj – FCSB 0-0

Clasament

1. FCSB 26 16 7 3 47-21 55

2. Rapid 26 13 9 4 45-27 48

3. CFR Cluj 26 13 6 7 46-26 45

4. Farul Constanța 26 11 7 8 35-35 40

5. Universitatea Craiova 26 10 9 7 39-33 39

6. Petrolul 26 7 14 5 26-25 35

7. Hermannstadt 26 7 13 6 31-28 34

8. Universitatea Cluj 26 8 10 8 33-38 34

9. UTA 26 8 10 8 31-36 34

10. Sepsi 26 9 6 11 35-32 33

11. Oțelul Galați 26 6 13 7 26-28 31

12. FC U Craiova 1948 26 9 3 14 39-43 30

13. Voluntari 26 6 9 11 29-41 27

14. Poli Iași 26 6 9 11 28-41 27

15. Dinamo 26 6 4 16 20-37 22

16. Botoșani 26 3 11 12 27-46 20

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.