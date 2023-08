Becali a băgat un milion de euro în contul clubului CSA Steaua: „Am plătit deja”

Gigi Becali a băgat în contul Stelei un milion de euro în cont pentru ca FCSB să joace pe stadionul din Ghencea derby-ul cu fosta campioană, CFR Cluj, confruntare care contează în etapa a patra a Superligii, potrivit prosport.ro.

FCSB – CFR Cluj (duminică, ora 21.30), meci din cadrul etapei a 4-a a Superligii, a doborât o anomalie și anume „confiscarea“ Stadionului Steaua, ridicat din bani publici, de către Clubul Sportiv al Armatei. După ce această situație șocantă a fost depășită, clubul patronat de Gigi Becali, dar și alte grupări interesate să plătească suma cerută drept chirie, pot evolua pe arena din Ghencea. Chiar FCSB vrea să joace un al doilea meci aici, după cum a explicat Adevărul.

Partida FCSB – CFR Cluj se anunță sold-out: 22.000 de bilete din cele 27.540 sunt deja vândute.

„Asta să-și asume. Cum să nu plătesc dacă am plătit deja? Am dat deja biletul, 250.000 plus 750.000, sunt la ei în cont, bilet avalizat, polița de asigurare, îi ai în cont, cum ar veni. Au ridicat la 37.000 de euro (n.red. – chiria). Eu nu mă duc. Dacă nu mă duceam oricum, pentru ce să mă mai duc, să și incit? Îmi văd de treaba mea, nu mă interesează. Șeful Jandarmeriei mi-a spus că sunt om liber, dacă vreau să vin la meci, mă asigură că nu o să am niciun fel de problemă. Eu am încredere în Jandarmerie”, a spus Becali la Digi Sport.