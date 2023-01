Șoc în trustul PRO: Mihai Mironică și Ioana Cosma, dați afară. „Un șut în fund e un pas înainte”

Trustul PRO a i-a dat afară pe moderatorii Mihai Mironică și Ioana Cosma, iar emisiunea „Ora exactă în Sport” va dispărea din grilă începând cu data de 5 februarie 2023.

Nu doar Mihai Mironică și Ioana Cosma vor fi înlăturați. Producătorul emisiunii, Leonard Badea, dar și Robert Zamfirescu, Alin Floroiu, Florin Culiță și Dan Ionescu au fost anunțați că nu vor mai continua. În ceea ce îl provește pe șeful departamentului sport de la Pro TV, Ionuț Eduard Coandă, acesta și-a dat demisia în semn de solidaritate.

PRO TV a anunțat, într-un limbaj în care nu spune, de fapt, nimic, care este orientarea a pe viitor: „În continuare, una dintre prioritățile PRO TV este dezvoltarea stațiilor secundare. Așa cum am anunțat deja încă de la rebranduirea de anul trecut, vrem ca telespectorii noștri să se bucure de conținut de calitate, relevant pentru ei.

În acest sens, pe baza analizelor de performanță, facem ajustări grilei de programe, ceea ce poate implica și reorganizarea unor echipe. Ne dorim ca publicul nostru să se bucure pe toate canalele secundare, Acasă, Acasă Gold, PRO Arena și PRO Cinema, de cele mai bune filme, seriale, emisiuni și competiții sportive”, au transmis reprezentanții Pro TV, conform Fanatik.

În grila Pro Arena vor rămâne transmisiunile sportive asupra cărora trustul deține drepturile până în anul 2024, adică UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League și Cupa Angliei. În ceea ce privește extrafotbalul, Pro Arena mai transmite competițiile de handbal Liga Zimbrilor, Liga Florilor și meciurile echipelor naționale. De asemena, trustul Pro transmite și galele Glory, Dynamite Fighting Show, Golden Fighter Championship și UFC.

”Un șut în fund e un pas înainte”

Leo Badea, producătorul emisiunii „Ora exactă în Sport”, a oferit o reacție cu privire la situația apărută în cadrul trustului Pro.

„Am fost informați că din data de 5 februarie 2023 emisiunea „Ora exactă în sport” se închide. 7 persoane au primit preaviz. Ioana Cosma, Mihăiță Mironică, Dan Ionescu, Alin Floroiu, Florin Culiță, Robert Zamfirescu și eu am fost dați afară. Solidar cu noi, Ionuț Coandă și-a dat demisia. Era șef departament sport. Ca să nu existe interpretări, am trimis ca să aflați de la mine adevărul.

Financiar eram pe zero. Nu există altă producție proprie la Pro Arena. Nu știm motivul. Eu țin să vă mulțumesc pentru că am colaborat excelent. Dacă v-am greșit cu ceva îmi cer scuze. Se spune că un șut în fund e un pas înainte. Cu Dumnezeu înainte. Vă iubesc și vă promit că voi rămâne devotat fenomenului fotbal al cărui fan voi rămâne, indiferent de situație”, a transmis Leo Badea, producătorul emisiunii.

Ioana Cosma a fost prima femeie-comentator din România, după ce a transmis meciurile de la Euro 2020.