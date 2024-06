Avertismentul lui Lucescu după România - Ucraina: a atras atenția asupra unui detaliu crucial

Antrenorul Mircea Lucescu a declarat, luni, după ce naţionala de fotbal a României a învins Ucraina cu 3-0 în meciul de debut la EURO 2024, că victoria aceasta este importantă doar dacă aduce după ea o altă victorie.

"Victoria aceasta e importantă doar dacă aduce o altă victorie. Să nu însemne un sfârşit, ci din contră, să fie un motiv extraordinar de a continua la fel şi chiar mai bine în meciul cu Belgia. Dar naţionala după cum a evoluat astăzi a demonstrat că poate juca împotriva oricărei echipe. Atmosfera a fost senzaţională, chiar am spus înainte să înceapă meciul că noi avem deja 1-0 pentru că noi câştigasem întrecerea între galerii. Pe suporterii noştri i-am văzut şi aseară, şi acum, mi-a plăcut cum au venit toţi în galben. Pentru prima dată am văzut o echipă naţională a României susţinută de un public care a cântat la unison imnul, a încurajat permanent şi imediat s-a văzut reacţia jucătorilor care în teren au câştigat duelurile individuale. Au fost mai agresivi, mai motivaţi decât ucrainenii, deşi toată lumea se aştepta ca ei să fie superiori din punctul ăsta de vedere. Dar nu, am fost peste ucraineni din toate punctele de vedere şi am meritat această victorie", a afirmat tehnicianul la postul Pro Tv.

Mircea Lucescu, selecţioner al echipei naţionale la prima participare a României la un Campionat European, EURO 1984, este convins că prima reprezentativă se poate califica mai departe din această grupă.

"Putem să trecem de faza grupelor. Fiecare meci are propria lui istorie... azi s-a văzut că evoluţia noastră a fost declanşată de o greşeală foarte mare a lor. A fost 1-0 şi asta a schimbat complet raportul. Ai noştri s-au apărat bine şi au plecat pe contraatac, iar ceilalţi nu au găsit soluţii, pentru că apărarea noastră a fost senzaţională. Ai noştri au făcut faţă în apărare fără niciun fel de probleme. De aceea consider că e o victorie senzaţională, bună pentru fotbalul românesc", a explicat el.

Tehnicianul a menţionat că jucătorii români au talent şi potenţial, dar e foarte important cum îi creşti şi cum îi ajuţi să facă performanţă, iar la acest capitol a evidenţiat contribuţia selecţionerului Edward Iordănescu.

"Aceşti băieţi au demonstrat că deşi joacă în Divizia B sau în categorii inferioare în fotbalul european au depăşit jucători care joacă la echipe mari ale Europei. Asta înseamnă că au potenţial şi că în fotbalul românesc nu se poate vorbi de 'Generaţie de aur', de ceva... nu, jucătorii noştri au talent, depinde însă cum îi creşti, cum îi organizezi, cum îi ajuţi să facă la performanţă. Edi Iordănescu merită felicitări din plin. Dacă e mare antrenor? Mai trebuie să treacă timp... deocamdată în acest meci a arătat că ştie ce vrea. Pentru că nu a schimbat stilul de joc, a evoluat cu aceiaşi jucători, dar cu un spirit de joc formidabil", a adăugat Lucescu.

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)