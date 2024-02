AS anunță favoriții la șefia UEFA: Răzvan Burleanu și trei foști fotbaliști legendari

Spre deosebire de imaginea din țară, Răzvan Burleanu are o poziție bună în fotbalul european și mondial, la nivel executiv. Președintele FRF e membru al Consiliului FIFA și asistă fără drept de vot la reuniunile Comitetului Executiv UEFA.

Burleanu, șeful fotbalului românesc din martie 2014, e nominalizat de importantul cotidian spaniol AS printre cei mai importanți candidați la înlocuirea lui Aleksander Ceferin, alături de trei foști fotbaliști legendari: Luis Figo, Predrag Mijatovic și Zvonimir Boban.

Cotidianul spaniol AS a prezentat o listă cu patru potențiali președinți ai organismului de la Nyon. Iată caracterizările fiecăruia, făcută de jurnaliștii iberici, conform gsp.ro:

1. Luis Figo. Portughezul în vârstă de 51 de ani a candidat și la președinția FIFA, în 2015. A vrut să-l debarce pe ”dictatorul” Sepp Blatter, dar s-a retras în cele din urmă din cursă. „Are contacte solide și a fost mereu alături de Ceferin de când slovenul a ajuns la conducere", notează AS.

Doi susținători și doi contestatari ai lui Ceferin

2. Predrag Mijatovic. Muntenegreanul, 55 de ani, fost la Real între 1996 și 1999, a fost și director sportiv la clubul madrilen în anii 2000. „Consilier al lui Ceferin, are legături puternice cu UEFA, influent în luarea deciziilor președintelui. Amândoi sunt din Balcani".

3. Zvonimir Boban. Croatul, 55 de ani, un deceniu jucător la Milan, a avut funcții importante și la FIFA, și la UEFA. Secretar-general adjunct al FIFA (2016-2019) și director tehnic la UEFA, din aprilie 2021 până în ianuarie 2024, când și-a dat demisia. „Renunțarea sa înaintea congresului poate fi înțeleasă în două moduri: s-a grăbit și a pierdut o șansă unică sau l-a forțat pe Ceferin să renunțe, protestul său având efectul dorit", scrie AS.

Burleanu spune că nu-l interesează postul

4. Răzvan Burleanu. ”La 39 de ani, românul are o bună reputație la UEFA, fiind unul dintre cei care l-au combătut cel mai mult pe Ceferin în cazul controversatului amendament, deși l-a susținut în final. Datorită vârstei și proiecției sale, e un potențial candidat".

Românul a negat până acum de două ori că ar vrea să-l înfrunte pe Ceferin, ultima oară, în urmă cu două săptămâni: „Eu am clarificat faptul că nu am niciun plan de a candida la președinția UEFA". Dar anunțurile președintelui FRF au fost făcute înainte ca slovenul să facă anunțul renunțării la șefia forului European.

Ceferin nu mai candidează

Aleksander Ceferin, președintele UEFA din septembrie 2016, a șocat lumea fotbalului cu decizia sa, de a pleca de la Nyon în 2027. „Am luat de șase luni această decizie de a nu mai continua, de a nu mai candida. Motivul e că, după un timp, fiecare organizație are nevoie de sânge proaspăt, dar mai ales pentru că am fost departe de familie de șapte ani", a declarat Ceferin la conferința de presă ce a urmat congresului UEFA de la Paris.

„Premeditat nu am vrut să dezvălui până acum ce gândesc, fiindcă voiam să văd adevărata față a unor oameni și am văzut-o", a adăugat Ceferin, ale cărui hotărâri au fost contestate în ultima vreme de unii oficiali UEFA, printre care englezul David Gill și Răzvan Burleanu. AS scrie că avocatul sloven ar putea totuși blufa: „Unii încă nu cred că Aleksander Ceferin va renunța. În trei ani se mai pot schimba multe lucruri".