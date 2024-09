Andreea Prisăcariu, „cerută în căsătorie“ de trei ori: „De această dată, am zis da!“ VIDEO

Andreea Prisăcariu (444 WTA) a ajuns la 24 de ani, însă, în continuare, caută drumul spre Top 100 al tenisului feminin. Dacă performanțele ei sportive de nivel înalt se lasă așteptate, în schimb, aparițiile ei mediatice rămân savuroase.

Acum, cu ocazia prezenței sale la podcastul Business Philosophy, realizat de jurnalistul Romeo Chiriac, Andreea a făcut o dezvăluire simpatică, povestind cum a renunțat la Clubul Sportiv Dinamo pentru a semna cu marea rivală Steaua.

„Antrenoarea mea (n.r. – Raluca Platon) e acolo și am fost de acord să reprezint Steaua. Indiferent câtă iubire am pentru Dinamo și pentru suporteri, când nu mai ești tratat cu respect unde ai dat totul… eu am dat totul, din punct de vedere al imaginii și al sprijinului pe care l-am oferit. La un moment dat, la meciuri, galeria Stelei mă striga <<cuțu, cuțu>> (n.r. – aluzie la faptul că e <<câine până la moarte>>, legitimată la Dinamo). Apoi, am fost cerută în căsătorie de vreo trei ori (n.r. – propunerile primite de la CS Steaua). Și acum am spus da“, a povestit Andreea.

Tot în cadrul podcastului Business Philosophy, jucătoarea de tenis a dezvăluit că a finalizat cartea ei autobiografică, „Dear, You!“ (n.r. – Dragă, Tu!), scrisă în engleză, de vreo 200 de pagini. „Las în mâinile cititorului inimioara mea și vedem ce iese de acolo“, a spus Prisăcariu, în dialog cu Romeo Chiriac.

