Cătălin Munteanu, un fost fotbalist atipic: a fondat un program spectaculos după retragere VIDEO

Sportul de performanță poate oferi o viață frumoasă, cât timp cariera profesională e în desfășurare, iar lumina reflectoarelor strălucește puternic. De multe ori însă, problemele apar, odată ce sportivul se retrage, inevitabil, din activitate. De-a lungul anilor, au fost foarte multe cazuri în care vedeta de ieri a căzut în brațele depresiei după ce a renunțat la sportul de performanță pentru simplul motiv că n-a avut priceperea de a porni pe alt drum.

În acest context, povestea lui Cătălin Munteanu (45 de ani) e una spectaculoasă și reprezintă un exemplu demn de urmat pentru alți sportivi. Fostul mijlocaș, cu 17 selecții în echipa națională, a evoluat pentru formații precum Steaua, Salamanca, Espanyol, Albacete, Murcia, Dinamo și FC Brașov. În 2015, Munteanu s-a retras după o perioadă scurtă la Viitorul. Apoi, s-a apucat de treabă, în calitate de fondator al programului de mental coaching, Super Brain.

Prezent acum în cadrul podcastului Business Philosopohy, realizat de jurnalistul Romeo Chiriac, Cătălin Munteanu a abordat mai multe subiecte și a vorbit inclusiv despre programul său de mental coaching.

Ce a declarat Cătălin Munteanu la Business Philosopohy?

*Sergiu Hanca, Florinel Coman, Dragoș Nedelcu, Răzvan Marin (când a fost în Belgia și în Italia), Nicolae Stanciu și Alex Chipciu (când erau la Anderlecht) sunt printre fotbaliștii care au accesat programele Super Brain. Eu, când mă uit înapoi, îmi dau seama că aș fi avut mare nevoie de un astfel de program la 18 ani. Dacă aveam așa ceva la vârsta aia, poate jucam la echipe mult mai bune.

*Dinamo nu retrogradează. S-au schimbat lucrurile în bine, clubul pe drumul cel bun. Cred că FCSB ia titlul. E campioană în proporție de 80-85%. E greu să mai piardă campionatul, mai ales că cei din spate s-au încurcat.

*La Euro 2024, important ar fi să nu pierdem cu Ucraina în primul meci. E o echipă bună, cu potential, chiar dacă s-a calificat la baraj. Cred că grupa noastră, cu Ucraina, Belgia și Slovacia, e accesibilă și putem să sperăm la o calificare.

*Vreau să merg cu fiul meu cel mic la filmul Generația de Aur. Am debutat cu nea Puiu Iordănescu, la 18 ani. Primul meu meci de la națională am jucat în Spania, la Mallorca, și chiar am stat în camera cu “Regele”, cu Hagi. Mai era încă Generația de Aur atunci, pentru că jucau Hagi, Popescu, Petrescu, Stelea.

