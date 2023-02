Ancheta în cazul jucătorului de tenis Zverev cu privire la acuzațiile de violență domestică a fost închisă

În 2021, fosta iubită a lui Zverev, Olga Sharypova, într-un interviu cu jurnalistul Ben Rotenberg, a spus că în timpul turneului din seria Masters de la Shanghai din 2019, a fost agresată de iubitul său in acea vreme.

O investigație independentă inițiată de Asociația Profesioniştilor din Tenis (ATP) a găsit că dovezile sunt insuficiente pentru a susține acuzațiile de violență domestică împotriva reprezentantului Germaniei, Alexander Zverev, conform unui comunicat emis marți de serviciul de presă ATP.

ATP nu va lua nicio măsură disciplinară împotriva lui Zverev. Totuși organizația își rezervă dreptul de a reconsidera decizia dacă apar noi dovezi.

Ancheta a fost condusă de The Lake Forest Group (LFG) timp de 15 luni. LFG i-a intervievat pe Sharypova, Zverev și pe alte 24 de persoane, inclusiv familia, prietenii, jucătorii de tenis și alții.

Zverev are 25 de ani, este pe locul 14 în clasamentul ATP. Jucătorul de tenis are 19 titluri sub egida organizației, inclusiv două victorii la Turneul Final ATP. În 2020, a ajuns în finala US Open. În 2021, Zverev a devenit campion olimpic la simplu masculin, învingându-l pe rusul Karen Khachanov în finală. El a încheiat sezonul 2022 mai devreme din cauza unei accidentări suferite în timpul semifinalelor de la Roland Garros.