Amurgul marilor vedete: Dovada că timpul nu iartă pe nimeni FOTO

Un Mondial reprezintă apogeul carierei pentru orice fotbalist, momentul pentru care se pregătește timp de 4 ani.

Și, așa cum se întâmplă de regulă, după un astfel de eveniment, urmează un val de retrageri din fotbalul internațional. Explicația e simplă: în cazul jucătorilor trecuți de 30 de ani, șansele lor de a mai prinde un astfel de turneu final scad drastic. În primul rând, pentru că în sportul de performanță, avem vedete din ce în ce mai tinere. De pildă, Erling Haaland, golgheterul din Premier League, are doar 22 de ani! Iar când din spate vin „lupii tineri“, veteranii sunt poftiți să le facă loc mai repede.

Uneori, decizia retragerii de la națională e luată sub imperiul emoțiilor. De exemplu, în Qatar, după eliminarea Braziliei în sferturi, Neymar (va împlini 31 de ani pe data de 5 februarie) a spus că nu poate vorbi despre eventuala sa prezență la următorul Mondial, întrucât dezamăgirea eșecului e încă prea mare. Iar Karim Benzema (35 de ani) s-a grăbit să-și anunțe retragerea de la prima reprezentativă, tot din cauza dezamăgirii trăite în Qatar. Francezul, accidentat înainte de startul întrecerii, a fost trimis acasă de selecționerul Didier Deschamps, deși ar fi devenit apt de joc, după partidele din faza grupelor.

Dorința de a evita căderea în ridicol

Avem și foarte mulți jucători care aleg momentul retragerii lor internaționale, după o performanță, cât sunt în top, pentru a evita ieșirea pe ușa din dos, abia după ce randamentul lor a scăzut. E și cazul portarului Hugo Lloris, cel mai selecționat jucător din istoria naționalei Franței (145 de meciuri internaționale).

„Vine un moment în care trebuie să ştii să predai ştafeta. Cred că echipa e pregătită să continue drumul. Am sentimentul că am dat totul, că am avut rolul meu în această aventură, dar nu vreau să ajung în momentul în care voi da mai puţin. Prefer să plec, când sunt încă sus, după ce am ajutat echipa Franţei să ajungă în finala Cupei Mondiale. Nu e uşor să anunţi aşa ceva, dar după 14 ani în care am apărat acest tricou, pe care l-am purtat cu o imensă plăcere, cu mândrie, simţ al datoriei şi responsabilitate, cred că am ajuns la final“, a anunțat portarul, care își va continua cariera doar la nivel de club, la Tottenham.

Lloris, căpitanul Franței, a jucat finala Mondialului din Qatar, pierdută în fața Argentinei, dar a cucerit trofeul cu Les Bleus, în 2018, în Rusia. La Euro 2016, turneu găzduit de Franța, Lloris jucat toate minutele, în drumul naționalei spre o altă finală pierdută, cea cu Portugalia (0-1).

Bale, decizie venită la timp

Dacă Lloris e încă un jucător de nivel înalt, în schimb, Mondialul din Qatar a arătat că Gareth Bale e o stea căzătoare. Galezul a ajuns la CM 2022, după șase luni în Major League Soccer (MLS), în Statele Unite, la Los Angeles FC. În Qatar, Bale a fost integralist în meciurile cu SUA (1-1) și Iran (0-2) și a fost schimbat, la pauză, în confruntarea cu Anglia (0-3). Singurul său moment remarcabil a fost penalty-ul din care a înscris contra Statelor Unite.

„După o analiză atentă, îmi anunţ retragerea imediată din fotbal, atât de la club, cât şi de la naţională. Mă simt incredibil de norocos că mi-am îndeplinit visul de a juca sportul pe care îl iubesc. Mi-a oferit cu adevărat unele dintre cele mai frumoase momente din viața mea, care vor fi imposibil de reprodus, indiferent de ceea ce îmi rezervă următorul capitol. Trec cu nerăbdare la următoarea etapă a vieții mele. O perioadă de schimbare și tranziție, o oportunitate pentru o nouă aventură...“, a fost un fragment din comunicatul publicat de Bale.

Acesta e cel mai important jucător din istoria Țării Galilor, având cele mai multe selecții (141), dar și cele mai multe goluri marcate pentru prima reprezentativă (41). La nivel de cluburi, Bale are, de asemenea, un CV stelar, cu cinci Ligi ale Campionilor, toate câștigate cu Real Madrid. În tricoul „galacticilor“ a mai cucerit trei titluri, o Cupă a Spaniei, o Supercupă a Spaniei, Mondialul Cluburilor și Supercupa Europei de câte trei ori.

Alte vedete care au bifat, probabil, ultimul Mondial

*Lionel Messi (Argentina, 35 de ani)

*Ángel Di María (Argentina, 34 de ani)

*Robert Lewandowski (Polonia, 34 de ani)

*Olivier Giroud (Franța, 36 de ani)

*Manuel Neuer (Germania, 36 de ani)

*Thomas Müller (Germania, 33 de ani)

*Sergio Busquets (Spania, 34 de ani)

*Jordi Alba (Spania, 33 de ani)

*Luka Modrići (Croația, 37 de ani)

*Thiago Silva (Brazilia, 38 de ani)

*Dani Alves (Brazilia, 39 de ani)

*Cristiano Ronaldo (Portugalia, 38 de ani)

*Pepe (Portugalia, 40 de ani)

*Luis Suárez (Uruguay, 36 de ani)

*Edinson Cavani (Uruguay, 36 de ani)

Mexicanul Ochoa țintește întâlnirea cu istoria

Dacă cei mai mulți fotbaliști trecuți de 30 și ceva de ani și-au luat adio de la Cupa Mondială, după ediția găzduită de Qatar, în schimb, mexicanul Guillermo Ochoa are un plan îndrăzneț. Portarul în vârstă de 37 de ani, legitimat la Salernitana, a anunțat că vrea să joace și la CM 2026, turneu care va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Dacă își va îndeplini obiectivul, Ochoa va intra în istoria fotbalului ca fiind primul jucător cu șase Mondiale în CV! El a fost în lotul mexicanilor la edițiile din 2006 și 2010, fără să joace, după care a evoluat la turneele din 2014, 2018 și 2022. În acest moment, cu prezențe la cinci ediții diferite, Ochoa împarte locul 1 în clasamentul all-time, alături de conaționalii săi, Antonio Carbajal, Andrés Guardado și Rafael Márquez, neamțul Lothar Matthäus, argentinianul Lionel Messi, portughezul Cristiano Ronaldo și italianul Gianluigi Buffon.

Cazul Messi

Căpitanul Argentinei a anunțat că va continua să joace, după Mondialul cucerit în Qatar. Totuși, potrivit jurnaliștilor sud-americani, planul lui Messi nu include și CM 2026. El intenționează să evolueze pentru Argentina până la următorul mare turneu internațional, Copa America 2024.