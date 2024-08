Americanii ne-au luat medalia olimpică, acum jubilează: „Am țipat! N-am crezut că vom avea succes“

Trei ani de muncă aruncați pe apa sâmbetei într-o fracțiune de secundă! Așa se poate descrie, pe scurt, ce au pățit gimnastele Ana Maria Bărbosu (18 ani) și Sabrina Voinea (17 ani) în finala concursului olimpic la sol. În cazul lui Bărbosu, pur și simplu, medalia de bronz i s-a luat de pe gât, fiind acordată americancei Jordan Chiles (23 de ani). Pentru simplul motiv că aceasta a făcut contestație și, drept urmare, nota ei a fost mărită cât să treacă pe locul 3!

Strigător la cer e că, deși Sabrina Voinea a făcut contestație la nota ei în cadrul aceluiași concurs, în cazul ei, contestația a fost respinsă, iar românca a terminat pe locul 5 în ierarhia finală.

Toată această poveste a scârbit delegația României. Mama Sabrinei, Camelia Voinea, fostă mare gimnastă la rândul ei, a anunțat că fiica ei și-a încheiat activitatea competițională, odată cu „jaful“ de la Paris. Dacă declarația a fost oferită doar la nervi sau nu e o chestiune de care ne vom lămuri, în următoarea perioadă.

Cert e că americanii, care acum își savurează victoria, au fost sinceri și au recunoscut că au făcut contestație la nota obținută de Jordan Chiles, în disperare de cauză, fără să aibă speranțe reale la câștigarea medaliei de bronz în urma acestui demers. Potrivit Eurosport, antrenoarea lui Chiles, Cecile Landi, aproape că a avut un șoc, când a văzut nota mărită a elevei sale. Și Jordan Chiles credea că medalia e pierdută și nu-și punea mari speranțe în contestația care, finalmente, i-a adus bronzul.

Ce au declarat americanii după concursul olimpic?

*Cecile Landi (antrenoarea lotului): La acel punct, nu mai aveam nimic de pierdut, așa că am zis să încercăm. Sincer, n-am crezut că vom avea succes, dar la foarte scurt timp după ce am depus contestația, am auzit-o pe Jordan țipând de bucurie. M-am întors și am fost foarte surprinsă: <<Ce?>>. Azi (n.r. - luni), Jordan a fost cam neglijentă la aterizări, altfel ar fi putut obține o notă mult mai mare.

*Jordan Chiles (medaliată cu bronz): Eram atât de obosită, încât nici n-am știut că antrenorii au depus contestație. Când mi-au zis, m-am gândit: <<Ia să vedem, cine știe?>>. Când a apărut nota schimbată, am fost extrem de fericită și mândră de mine.

Clasamentul finalei de la sol

1. Rebeca Andrade (Brazilia) 14,166

2. Simone Biles (SUA) 14,133

3. Jordan Chiles (SUA) 13,766

4. Ana Maria Bărbosu (România) 13,700

5. Sabrina Maneca-Voinea (România) 13,700

6. Alice D'Amato (Italia) 13,600

7. Rina Kishi (Japonia) 13,166

8. Yushan Ou (China) 13,000

9. Manila Esposito (Italia) 12,133