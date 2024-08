România, „furată“ la Paris? Nadia Comăneci a explicat ce s-a întâmplat de am pierdut bronzul

Multipla campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, luni, după finala la sol a concursului de gimnastică artistică de la JO 2024, în care Ana Bărbosu a pierdut podiumul în urma contestaţiei SUA, că la exerciţiul sportivei Jordan Chiles a contat nota de la dificultate.

"La americancă a contat nota de la dificultate, dar nu poţi să faci contestaţie la nota de execuţie. Asta este regula", a spus fosta mare gimnastă, potrivit Agerpres.

Nadia Comăneci a discutat după finală cu şefa arbitrelor pentru a înţelege de ce Sabrinei Voinea i-a fost scăzută nota.

"Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă ca să înţeleg de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu nu am văzut. Dar au revăzut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi a avut din şase dificultate, astăzi i-au dat din 5,9. Am făcut asta ca să înţeleg, pentru că ştiam că toată lumea vine să mă întrebe", a explicat ea.

Preşedinta de onoare a Federaţiei Române de Gimnastică a declarat însă că este mândră de evoluţiile sportivelor române la Jocurile Olimpice.

"Dar vreau să spun că sunt mândră de aceste fete care au concurat fabulos şi exerciţiile la sol au fost fantastice astăzi. Mă bucur enorm, sper că toată lumea acasă s-a bucurat să vadă această finală şi sper ca aceşti copii vor continua şi vor motiva generaţia de astăzi", a mai afirmat Nadia Comăneci.

Sportiva română Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol, luni, în concursul de gimnastică artistică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe cinci.

Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia.

Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur a fost cucerită de brazilianca Rebeca Andrade, notată cu 14,166, în timp ce argintul a revenit americancei Simone Biles (14,133). Pentru Andrade este a doua medalie de aur din carieră, după cea din 2021, de la sărituri.

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Echipa feminină de gimnastică a României a revenit după 12 ani la Jocurile Olimpice cu prilejul acestei ediţii. Gimnastele noastre s-au clasat pe locul 7 în finala pe echipe, Ana Maria Bărbosu pe 17, iar Amalia Ghigoarţă pe 22 la individual compus, Sabrina Maneca-Voinea pe 8 la bârnă şi pe 5 la sol, iar Ana Bărbosu pe 4 la sol.