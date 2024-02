„Alergarea are efect terapeutic“: Sharon Lokedi, maratonistă de elită, trei sfaturi pentru începători VIDEO EXCLUSIV

Sharon Lokedi (29 de ani, Kenya) a fost senzația anului 2022, câștigând maratonul ei de debut, la New York, cu timpul de 2 ore, 23 de minute și 23 de secunde. Prezentă la Barcelona, la lansarea modelului Infinite Elite, ea a vorbit despre ce înseamnă să fii alergătoare de anduranță.

„Weekend Adevărul“: Ce oferă un model de încălțări conceput pentru alergările lungi?

Sharon Lokedi: Eu alerg între 200 și 220 de kilometri pe săptămână. Și pentru mine, stabilitatea oferită de astfel de încălțări e foarte importantă. Apoi, la alergările lungi vrei să rămâi proaspăt fizic până în ultimii kilometri. Și pentru că spuma din talpă îți oferă un retur important de energie la fiecare pas, se reduce mult oboseala acumulată. De asta simt că pot să fac și a doua sesiune de alergare, în aceeași zi, fără să fiu epuizată.

Cât contează pantofii de alergare în reducerea riscului de accidentare?

Mult. Faptul că se atenuează impactul cu suprafața dură îți permite să alergi distanțe mai lungi. Știi cum e? Uneori, oamenii își termină antrenamentul și se plâng: „Mă dor genunchii, articulațiile“. Și, de multe ori, pantoful e de vină pentru asta. De aceea, e important să ai niște încălțări de calitate care să reducă duritatea impactului cu solul.

Cum a fost pentru tine experiența câștigării maratonului de la New York?

Să conduci o cursă de maraton e ceva dureros (râde). Pentru că tot timpul trebuie să fii atent dacă vine cineva de la spate. E o luptă mentală foarte dură să duci până la capăt o asemenea probă și mă bucur enorm că oamenii sunt interesați să vadă asta. Bineînțeles, odată ce ai trecut linia de sosire, senzația e foarte frumoasă, dar înainte de acest moment (râde cu poftă)... sunt de atât de multe gânduri care îți trec prin cap! Te tot întrebi dacă o să fii în stare să treci linia de sosire, dacă o să fii capabil să alergi, în continuare, cu același ritm. Te rogi, practic, la Dumnezeu să te ducă până la linia de sosire, promițând că vei fi veșnic recunoscător (râde). În capul tău se dă o luptă grea cu gândurile tale. Dar aceste gânduri îți dau și energie. Pentru că îți amintești de cei care te urmăresc și te convingi că trebuie să dai tot ce ai mai bun.

Cât de mult îți poți îmbunătăți timpul scos la un maraton cu niște încălțări de calitate?

Cred că pot „tăia“ un minut sau două pe distanța de 42 de kilometri. Ceea ce e mult într-o cursă de maraton, în cazul alergătorilor de elită! Și cred că pantofii încep să te ajute, nu la ultimul kilometru dintr-o cursă, ci când mai sunt vreo zece kilometri. Acolo, începi să simți sprijinul oferit de pantofii tăi. Cam de la kilometrul 30 în sus începi să depinzi foarte mult de încălțările tale.

Ce sfaturi le-ai da începătorilor, oamenilor care vor să se apuce din acest sezon de alergare?

Primul sfat: să nu vă limitați! Sunt atât de multe lucruri pe care le puteți realiza. Dar trebuie să începeți prin a avea încredere în voi. Suntem capabili de a realiza atât de multe lucruri spectaculoase. Despre care nu vom afla niciodată, dacă nu vom ieși de pe ușă pentru a încerca. Al doilea sfat: să vă distrați, să vă bucurați de lucrurile mici! Să nu puneți presiune pe voi. Uneori, se întâmplă lucruri pe care poate că nu le doriți, însă ele se întâmplă dintr-un motiv. Și, cu siguranță, dacă veți munci, dacă veți lupta, atunci lucrurile se vor schimba în bine. Și când ajungi să culegi roadele muncii tale, te gândești: „Ah! Trebuia să fi făcut asta mai devreme!“. Și, nu în ultimul rând, le-aș spune oamenilor să aibă încredere în alți oameni. Să ceară ajutorul celor din jur. Pentru că, uneori, nu poți face unele lucruri de unul singur.

Ce beneficii extrasportive are alergarea?

Alergarea, după părerea mea, te ajută să te cunoști mai bine. Să descoperi cât poți îndura! Și eu, după ce m-am apucat de alergat, am rămas surprinsă că pot să duc distanțe atât de mari. Când îți propui diferite provocări, descoperi atât de multe despre tine. Să alergi un maraton e ceva foarte solicitant. Uneori, poți să fii foarte proaspăt fizic astăzi, iar mâine să te simți epuizat, incapabil de a face ceva. Maratonul te învață să fii răbdător. Te învață lucruri noi care pot fi utile pentru tine, inclusiv în viața de zi cu zi. De pildă, înveți să fii mai tolerant cu tine însuți. Pentru că vei descoperi că nu poți să fii în forma maximă, zi de zi. Și e OK! Pe mine, maratonul m-a învățat să apreciez mai mult lucrurile mici pe care le am. Uite, după ce am câștigat Maratonul de la New York în 2022, eram atât de fericită. Mă gândeam: „Dumnezeule! Sper să am, în continuare, astfel de rezultate“. Și apoi, aproape imediat, m-am accidentat. Iar o asemenea experiență poate fi atât de dificilă pentru tine din punct de vedere mental. Pe de altă parte, îți poate oferi și un echilibru. Pentru că înțelegi că, uneori, e nevoie să faci un pas înapoi, să iei lucrurile mai ușor. Înveți că te poți ridica, după ce cazi.

Care e secretul alergătorilor din Kenya?

Disciplină, etica muncii. Dacă ajungi în Kenya, vezi cu ochii tăi ce experiență copleșitoare poate fi. Cum toți sportivii sunt modești, cu mult bun simț, dar dispuși să muncească din greu pentru a fi mai buni.

Se spune că alergarea poate avea și efect terapeutic. Ești de acord?

Uneori, da! Chiar și o alergare de cinci minute. De aceea, le spun oamenilor că e bine să iasă de pe ușă și să încerce asta.

VEZI INTERVIUL CU SHARON LOKEDI