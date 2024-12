Adrian Mutu, la un pas de revenirea în Superliga. Clubul cu care negociază intens antrenorul

Petrolul a rămas fără antrenorul Mehmet Topal, turcul anunțând conducerea că își dă demisia după victoria din ultima etpapă, cu Unirea Slobozia, din cauza instabilității financiare a clubului. Ploieștenii sunt în negocieri cu Adrian Mutu, care se declară încântat de propunere.

Liber de contract din aprilie 2024, de la despărțirea de CFR Cluj, antrenorul a mărturisit pentru Fanatik că e tentat de propunerea Petrolului și că se află în pline negocieri. "Sunt discuţii, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt ataşat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii şi a publicului.

Adrian Mutu are o relație specială cu Petrolul

Ştiu cu ce se mănâncă acolo, am stat, ştiu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereţii stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înţeles că sunt cu banii la zi. Nimic ieşit din comun la ce înseamnă România. Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploieşti să vină lângă echipă, este un oraş bogat. Petrolul este o echipă de tradiţie, merită ca oamenii potenţi financiar să vină lângă ei.", a declarat Adrian Mutu.

În cariera sa de antrenor, piteșteanul a mai pregătit pe FC Voluntari, Wahda Reserve, România U21, FCU Craiova, FC Rapid, Neftchi și CFR Cluj. Pe finalul carierei de jucător, Adrian Mutu a evoluat la Petrolul, în 2014.