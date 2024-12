Adrian Mutu se poziționează în lupta pentru președinție. O pune chiar și pe fiica sa româno-dominicană să voteze

Adrian Mutu nu rămâne impasibil la lupta pentru președinția României, care va fi decisă după votul de duminică. Fostul mare internațional va merge la urne, ba chiar o va pune pe fiica sa Adriana, care a împlinit 18 ani, să-i fie alături.

Fata cea mare din căsătoria cu dominicana Consuelo Matos Gomez va veni în România în acest weekend. Fostul fotbalist a declarat în cea mai nouă ediție a emisiunii ”Don Mutu”, de la Fanatik, că va merge și ea să voteze la alegerile prezidențiale. ”Adriana, fiica cea mare pe care o am cu Consuelo, vine astăzi (n.r. ieri) în România. Studiază la Madrid design interior și are un weekend mai lung liber și vine în România până duminică. Apropo, o să o pun și pe ea să voteze că e româncă și are dreptul, a declarat Adrian Mutu.

Lui Adrian Mutu îi place cum vorbește Călin Georgescu

Fostul internațional a comentat și cel mai fierbinte subiect, care a împărțit țara în două. Chiar dacă a evitat să-și exprime direct susținerea pentru Călin Georgescu sau Elena Lasconi, Mutu a făcut-o indirect, creionând portretul președintelui pe care și-l dorește. ”Îl cunosc (n.r. – pe Călin Georgescu). Nu personal, dar știam de el. Auzisem de dânsul. Am mai auzit niște speech-uri de-ale lui. Acum îl cunosc la fel cum o fac toți românii, pentru că a impresionat prin câștigarea primului tur. Nu se aștepta nimeni ca un candidat independent să câștige.

Nu vrea să influențeze pe nimeni

Eu cred că nu se aștepta nimeni ca Elena Lasconi și Călin Georgescu să fie în turul 2. O să spun un singur lucru despre domnul Călin Georgescu: sincer, îmi place cum vorbește. Atât pot să spun. Îmi place ce aud și ce spune. E un om echilibrat. A fost sportiv. Mi se pare un om echilibrat. Îmi place ce am văzut. Am văzut sporadic și câteva emisiuni. Sincer, acum îmi place ce spune.

Lasconi, în afară de treaba aia cu familia, a zis lucruri interesante. Eu nu vreau să mă asociez cu nimeni, pentru că nu vreau să influențez pe nimeni, dar faptul că cei doi au ajuns în finală spune ceva despre poporul nostru. Este formidabil”, a spus fostul internațional.