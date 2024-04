Adrian Mutu vorbește despre „trădarea” jucătorilor de la CFR Cluj. „Nu vreau să-l mai întâlnesc vreodată”

Adrian Mutu și-a motivat decizia de a pleca de la CFR Cluj, într-un interviu pentru Fanatik. Antrenorul a dezvăluit că s-a hotărât să-și dea demisia la 0-3 în meciul din Cupa României, încheiat până la urmă cu 0-4.

Presa a scris că rezultatul neverosimil din 2 aprilie a fost urmare a faptului că jucătorii au vrut să scape de el. Adrian Mutu nu a vrut că confirme sau să infirme această speculație, dar a declarat că nu a mai intrat în vestiar după meciul cu Corvinul, dar și că de la demisia sa nu a mai vorbit cu patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, deși sunt buni prieteni. A arătat un singur om de care a fost dezamăgit: grecul Panagiotis Tachtsidis, care în minutul 10 al meciului de la Hunedoara a fost eliminat după un gest prostesc, făcut chiar în fața lui Adrian Mutu, în tușă.

N-a vrut să pună apă în ciorbă

„Nu am intrat cu echipa în vestiar după meciul de la Hunedoara. Cu Tachsitidis nu m-am mai întâlnit și nu mai vreau să mă întâlnesc niciodată. Am luat această decizie pentru că la următoarea înfrângere ar fi venit din partea clubului (n.r. demiterea) , doar puneam apa într-o ciorbă. Am dormit câteva ore după meci, dimineața la 10 a doua zi eram toți la birou, în afară de Neluțu (n.r. Varga, patronul echipei). M-am hotărât să plec când scorul era 0-3”, a precizat Mutu, pentru Fanatik.

Întrebat dacă s-a simțit trădat de jucători în meciul cu Hunedoara, Mutu a refuzat să dea un răspuns clar: „Nu pot să spun că da sau nu, sunt unele înfrângeri peste care unii antrenori nu pot trece, eu am așteptat altceva, un meci în care, pe hârtie, noi eram favoriți, n-am știut să controlăm situația, a făcut și Tachtsidis acel gest.

Cred că a fost un accident la Hunedoara, am avut o relație foarte bună cu jucătorii. Sper ca într-o zi să înțeleg ce s-a întâmplat, cred că am avut o zi proastă, cred în continuare că a fost doar o zi de coșmar, s-a mai întâmplat și la alte echipe”, a adăugat Adrian Mutu.

Așteaptă să să liniștească pentru a vorbi cu Ioan Varga

Fostul antrenor al CFR-ului a surprins, precizând faptul că nu a discutat deloc cu patronul Varga după meciul de la Hunedoara: „Nu, n-am mai vorbit, o să vorbim când o să treacă timpul, ce mai era de vorbit.. Au trecut doar câteva zile, poate vom vorbi, ne liniștim, nu m-a sunat, nici eu n-am făcut-o, poate a fost ocupat cu meciurile”.

Mutu a vorbit și despre iminenta venire a lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „Are și el nevoie puțin să recalibreze situația, cred că va veni din vară, până atunci se relaxează, stă și el cu familia. Depinde de lotul pe care îl va avea (n.r. Dan Petrescu să ia titlul cu CFR în sezonul viitor). Sigur că sunt șanse, vor fi niște investiții, dar anul acesta cred că FCSB nu are cum să scape din mână campionatul”, a explicat Adrian Mutu, pentru Fanatik.